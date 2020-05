Reinickendorf. Für die Mieter des Betreuten Wohnens des Johanniter-Stifts in Tegel muss diese Nachricht ein Schock gewesen sein: Nachdem sich nachweislich 19 Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten – neun Personen aus dem Pflegepersonal und zehn Bewohnende – sind nun drei Patienten infolge der Kombination aus Vorerkrankungen und Covid-19 gestorben.

Seit Wochen fordern die Mieter des Betreuten Wohnens, dass sie auf das Virus getestet werden. Denn sie haben Angst, sich anzustecken, aber auch Überträger zu sein. Diese Tests werden aber wohl weiter ausbleiben.

Zum Verständnis: In den unteren Etagen des Gebäudes an der Karolinenstraße befinden sich die Pflegestationen, in den oberen Etagen haben Mieter ihre eigenen Wohnungen und werden betreut. Einer der Mieter des Betreuten Wohnens, der seinen Namen aus Angst vor Konsequenzen nicht in der Zeitung lesen möchte, bemängelt den Umgang mit dem Thema Coronavirus. Die Mieter würden nicht informiert und die Hygieneregeln kaum eingehalten.

Die Mieter selbst hätten dafür gesorgt, dass der Aufzug regelmäßig desinfiziert würde und auch, dass eine Liste ausliegt, in sich jeder Besucher einträgt, damit das Virus nachverfolgt werden könnte, hätten sie organisiert. „Anfangs haben Mitarbeiter von den Pflegestationen und wir Mieter den gleichen Eingang benutzt“, sagt der Senior. Das wurde bereits vor einigen Wochen geändert, Mieter und Personal haben unterschiedliche Eingänge. Trotz der Vorkehrungen pochen sie darauf, auf das Coronavirus getestet zu werden. „Wir haben einfach Angst.“

Gesundheitsamt Reinickendorf in engem Kontakt mit Johanniter-Stift

Das Gesundheitsamt ist seit dem Ausbruch in engem Austausch mit dem Johanniter-Stift. „Die erfolgte Trennung der Räumlichkeiten, strenge Besuchsregelungen und Kontaktverbote zu den Mitarbeitenden und Bewohnenden aus dem betroffenen Pflegebereich sowie eigene Zugangsmöglichkeiten und eine ausreichende Trennung der verschiedenen Personengruppen im Haus ist schon vor vielen Wochen erfolgt“, sagt Patrick Larscheid, Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes Reinickendorf.

Es sei im Bereich der Pflege ein Wohnbereich betroffen gewesen. Der betroffene Wohnbereich sei komplett isoliert worden, das Personal sei fest diesem Wohnbereich zugeordnet. „Derzeit sind noch ein Bewohner und ein Mitarbeiter der stationären Einrichtung aufgrund der noch ausstehenden Negativtestung in Quarantäne. Beiden geht es gesundheitlich gut“, sagt Franziska Schütz, Beauftragte für Personalmarketing bei den Johannitern. Somit sei es vorerst gelungen, das Virus weitgehend einzudämmen. „Wir gehen aber davon aus, dass wir unsere Schutz- und Präventivmaßnahmen über die nächsten Monate beibehalten müssen“, sagt Schütz.

Das Gesundheitsamt war auch mit den Mietern des Betreuten Wohnens fast täglich in Kontakt, sagt Larscheid. „Wir haben den übrigen im Haus lebenden Menschen unser Vorgehen stets erklärt, der Kontakt zur Heimleitung ist sehr konstruktiv, aus unserer Sicht besteht keine Notwendigkeit weiterer Maßnahmen“, so der Amtsarzt über die Situation. Auch wenn das die Mieter des Betreuten Wohnens nicht erfreuen wird, aber getestet werden sie nicht.