Berlin Reinickendorf: Kartland - Besitzer muss öffnen und riskiert eine Strafe

Reinickendorf. Seit 24 Jahren sausen Menschen eine Runde nach der anderen auf der Kartbahn in Tegel an der Miraustraße. Seit März stehen alle Räder still. Ob die sich in der Zukunft noch mal auf dem Asphalt drehen werden, steht in den Sternen. Niemand fühlt sich verantwortlich und sagt, wann die Türen von Kartland wieder öffnen dürfen, sagt Besitzer Gert Rolef. Er will jetzt handeln und riskiert eventuell sogar eine Strafe.

Die Mitarbeiter sind bereit, ihre Gäste zu empfangen. Für einen reibungslosen Ablauf haben sie viele Vorkehrungen getroffen, wie Nicole Vogt erklärt: „Wir würden nur Gäste annehmen, die zu festen Zeiten Die Nummer, auf der der Gast steht, behält dieser für den gesamten Aufenthalt.

Foto: Susanne Kollmann gebucht haben. Jeder steht draußen vor der Eingangstür auf einer Nummer. Hier drinnen sitzt derjenige auf einem Stuhl mit dergleichen Nummer und auch das Kart trägt diese Nummer. So können wir den Sicherheitsabstand gewährleisten. Nach der Benutzung wird alles desinfiziert.“ Zwölf Karts können derzeit genutzt werden – normalerweise stehen zwölf Karts für Kinder und 26 für Erwachsene zur Verfügung. Nach dem Rennen geht jeder Fahrer in den Ausgangsbereich und stellt sich an den Platz, der die Nummer trägt, die anfangs vergeben wurde. „Danach verlassen alle die Halle“, erklärt Vogt. Während die gefahrenen Gäste durch den Ausgang gehen, kommen die nächsten durch den Eingang einige Meter weiter. „Die Gäste treffen nicht aufeinander“, sagt Vogt. 25.000 Euro Fixkosten bedrohen Existenz Nicole Vogt und Gert Rolef verstehen nicht, warum sie nicht öffnen dürfen. Schließlich halten sich maximal zwölf Gäste auf einer 5000 Quadratmeter großen Fläche auf, tragen Mundschutz beim Betreten der Halle, beim Fahren einen Helm, „den die meisten Gäste selbst mitbringen“, die geliehenen werden gründlich desinfiziert. Durch die offenen Türen auf beiden Seiten der Halle wird permanent gelüftet. Die Belüftung müsse nicht laufen, da die Karts mittlerweile mit Gas betrieben werden und nicht mehr mit Benzin. Zig Briefe haben die beiden geschrieben und Telefonate geführt. Mittlerweile wissen sie, dass der Senat zuständig ist, doch auch dort werden sie nur vertröstet und weitergeleitet. „Niemand fühlt sich verantwortlich“, sagt Rolef, „wir würden gerne jemandem beweisen, dass unser Konzept gut ist.“ Lange will sich der Inhaber von Kartland die Situation nicht mehr ansehen, „wir haben jeden Monat Fixkosten von 25.000 Euro. Es geht an die Existenz“, weiß er, „zudem stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel“. Deshalb wird er die Türen für seine Gäste bald wieder öffnen, wenn nicht in den kommenden Tagen eine Reaktion auf Senatsebene erfolgt, die eine Öffnung strikt untersagt. „Das Risiko gehe ich ein, eine Strafe zahlen zu müssen.“ Die hätte er vermutlich schnell bei den vielen Gästen raus, die regelmäßig zum Kartfahren kommen, sagt er – im Monat kämen um die 3000 Menschen. Und die rufen regelmäßig an, weil sie unbedingt wieder fahren möchten. Diesen Wunsch würden Gert Rolef und seine Mitarbeiter gerne erfüllen.