Reinickendorf. Alle Menschen, die in Tegel wohnen oder arbeiten, können aufatmen: Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, konnte die Sanierung der Strecke der U-Bahnlinie 6 verschoben werden. Ein Verkehrschaos bleibt somit sehr wahrscheinlich aus.

Oft wurde berichtet, dass die Sanierung der Strecke der U6 zwischen den Haltestellen Alt-Tegel und Kurt-Schumacher-Platz sowie die Sanierung der Strecke der S25 zwischen den Bahnhöfen Schönholz und Hennigsdorf gleichzeitig stattfinden. Wenn alles schlecht gelaufen wäre, wäre die Instandsetzung der A111 auch noch hinzugekommen. „Nach langem Hin und Her haben wir es geschafft, den Starttermin der U6 zu verschieben“, sagt Petra Nelken, Pressesprecherin der BVG.

Statt im Frühjahr 2021, soll es nun im November 2021 losgehen, die Arbeiten an der S25 sollen vorher abgeschlossen sein. „Wenn alles normal verläuft und wir keinen sechswöchigen Dauerregen bekommen, kollidieren die Arbeiten nicht“, versichert Nelken.

Die Grundsanierung der A111 wird im Anschluss erfolgen. Diese soll aber nicht vor 2023 starten, zehn Jahre sind für den Bereich zwischen der Landesgrenze im Norden kurz nach der Ausfahrt Schulzendorfer Straße und der Ausfahrt Spandauer Damm vorgesehen.

Bezirksbürgermeister Balzer bat BVG im Vorfeld Verkehrsinfarkt zu vermeiden

Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) hatte sich bereits am 4. Mai dieses Jahres schriftlich an die BVG-Vorstände gewandt und eindringlich gebeten, einen stabilen und verlässlichen Öffentlichen Personennahverkehr aufrecht zu erhalten und alles dafür zu tun, um die an der U-Bahnlinie U 6 und der S-Bahn-Linie S25 erforderlichen Bauarbeiten auf keinen Fall gleichzeitig stattfinden zu lassen.

„Die Sperrung der S25 zwischen den S-Bahnhöfen Schönholz und Hennigsdorf bei zeitgleich durchgängiger Vollsperrung der U6 zwischen den Bahnhöfen Alt-Tegel und Kurt-Schumacher-Platz würde im Norden zu chaotischen und für uns inakzeptablen Beeinträchtigungen des täglichen Nahverkehrs führen“, hieß es in dem Schreiben. Dieses Chaos wird nun sehr wahrscheinlich ausbleiben.