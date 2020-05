Abschnitt der A111 bis Montag gesperrt

Wegen dringender Arbeiten an der Fahrbahn ist die Strecke der A111 zwischen Holzhauser Straße und Waidmannsluster Damm gesperrt.

Berlin. Diese Nachricht wird für viele wohl unerwartet kommen: Bis Montag, 18. Mai, ist ein Abschnitt der A111 gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Betroffen ist die Strecke zwischen Holzhauser Straße und Waidmannsluster Damm in Fahrtrichtung Oranienburg. Nach Angaben der VIZ musste die Sperrung wegen dringender Fahrbahninstandsetzungsarbeiten in der Trogstrecke vor dem Tunnel Tegel Ortskern erfolgen. Ein neuer Asphaltbelag und Fugeninstandsetzung seien nötig, heißt es.

Eine Umleitung über Berliner Straße in Tegel ist ausgewiesen. Es sollte dadurch mehr Fahrtzeit eingeplant werden.