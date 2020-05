Standorte für Mülleimer in Reinickendorf gesucht

Reinickendorf. Wenn man am Wochenende in Neukölln unterwegs war, kennt man vielleicht die Bilder von Bergen aus Pizzakartons auf dem Boden. Auch in Reinickendorf gibt es die eine oder andere Ecke, die, sagen wir mal, sauberer sein könnte. Oft ist ein Grund, dass kein Mülleimer weit und breit zu sehen ist. Um dem Abhilfe zu schaffen, können nun Reinickendorfer Orte im Bezirk benennen, an denen noch ein Mülleimer fehlt.

Initiiert hat diese Aktion der Abgeordnete Tim-Christopher Zeelen (CDU). „Mir sind neben den großen politischen Themen vor allem die vermeintlich kleinen Probleme der Menschen sehr wichtig. Nach meinem letzten Aufruf gab es zahlreiche Rückmeldungen aus Reinickendorf. Viele Wünsche konnten aufgenommen und neue Mülleimer installiert werden. Ich hoffe auch dieses Mal auf eine rege Beteiligung und dass Reinickendorf so noch ein Stück sauberer wird“, sagt Zeelen.

Wunsch von Bürgern: Neuer Mülleimer hängt in Borsigwalde

Er konnte in der Vergangenheit bei der BSR bereits zusätzliche Mülleimer in der Berliner Straße oder vor dem Humboldt-Gymnasium in Tegel vorschlagen, sagt er. Vor wenigen Tagen sei auf seine Initiative nach einer entsprechenden Bürgeranfrage ein neuer Eimer am Klinnerweg Ecke Ernststraße in Borsigwalde installiert worden.

Wer Vorschläge für neue Mülleimer-Standorte hat, kann sich per E-Mail an kontakt@tim-zeelen.de oder per Brief an Bürgerbüro Zeelen, Waidmannsluster Damm 134, 13469 Berlin wenden.