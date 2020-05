Reinickendorf. Wenn das mal keine gute Nachricht ist: Nach knapp zehn Jahren findet in Hermsdorf diesen Freitag (15. Mai) wieder ein Wochenmarkt statt. Jede Woche werden von nun an an dreizehn Ständen frische Ware wie Fleisch, Käse, Öl oder auch Textilien angeboten.

Sebastian Stahl kam die Idee eines Wochenmarktes im vergangenen Jahr. „Ich fahre viel mit der S-Bahn und da ich in Hermsdorf wohne, bin ich oft am Bahnhof“, sagt der 40-Jährige, „der Platz ist für einen Wochenmarkt perfekt.“ Drei Stände haben dort über die Jahre die Stellung gehalten, doch das Marktgefühl wollte nicht aufkommen. Bei der Idee mischt sich privates mit beruflichem Interesse, denn Sebastian Stahl ist der Leiter der Berliner Niederlassung Deutsche Marktgilde eG – er weiß also, wie man einen Markt organisiert.

Nachfrage nach regionalen Produkten bei jungen Menschen steigt

Vor einem dreiviertel Jahr trat er dann mit dem Bezirksamt in Kontakt, fragte nach dem Interesse seitens des Bezirks und Genehmigungen. „Es war schön zu hören, dass sich das Bezirksamt dem Wochenmarkt sehr offen gezeigt hat. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Stahl. Die Planung konnte beginnen. Doch das Coronavirus machte dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung, denn eigentlich sollte der Markt bereits im März öffnen.

Jetzt steht fest: Am 15. Mai und dann an jedem Freitag, außer an Feiertagen, wird es das Angebot an der Heinsestraße in Höhe des S-Bahnhofes Hermsdorf zwischen 10 und 18 Uhr geben. „Es gibt zwei Zielgruppen in Hermsdorf: Junge Familien und Senioren. Da Senioren eher morgens einkaufen, Familien aber eher nachmittags oder abends, haben wir uns entschieden, den Markt den gesamten Tag geöffnet zu lassen“, sagt Stahl. Auch, weil die Nachfrage nach regionalen Produkten deutlich steige. „Besonders junge Menschen kaufen bewusster, achten darauf, wo das Produkt herkommt“, beobachtet der Veranstalter.

Bonus für die ersten Einkäufer

Auf dem Wochenmarkt Hermsdorf findet der Besucher allerhand regionale Produkte. Ob Oderbrucher Fleischwaren, Geflügel, Käse oder Feinkost – es wird eine große Auswahl geboten. „Wir haben auch einen Stand mit selbst gepressten Ölen wie Fenchelöl, Hennigsdorfer Räucherknoblauch oder selbst gebrautes Bier von einem Biersommelier“, sagt Stahl. Textilien, Lederwaren aus Oberhavel und einen Stand mit Schuhen wird es ebenfalls geben. Die Crêpes und Waffeln, die auch angeboten werden, dürfen allerdings nicht vor Ort verzehrt werden. Es würden die gleichen Vorschriften gelten wie für die Gastronomie – auch die Abstände müssen eingehalten werden.

Für all diejenigen, die am ersten Tag des Wochenmarktes vorbeischauen, gibt es einen Bonus: Wer bei einem Händler für mindestens fünf Euro einkauft, bekommt eine Einkaufstasche geschenkt. Die soll, sagt Stahl, viele Jahre halten. „Ich sehe manchmal Kunden mit Taschen, die wir vor vielen Jahren kreiert haben.“ Aber es gilt: Nur solange der Vorrat reicht.

Wochenmarkt Hermsdorf, jeden Freitag (außer Feiertag) 10 bis 18 Uhr, Heinsestraße in Höhe des S-Bahnhofs Hermsdorf