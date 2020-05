Museum, Bibliotheken und Graphothek sind wieder geöffnet

Reinickendorf. Erfreuliche Nachrichten in Zeiten von Corona: Nicht nur die Bibliotheken in Reinickendorf haben seit Montag, 11. Mai, wieder geöffnet, sondern auch das Museum Reinickendorf sowie die Graphothek. Das allerdings unter strengen Vorschriften.

Die beiden ersten Reinickendorfer Bibliotheken, die nun wieder geöffnet sind, sind die Humboldt-Bibliothek (Mo-Fr 11-18 Uhr) und die Bibliothek am Schäfersee (Mo-Fr 11-17 Uhr). Der Große Bücherbus bedient ab dem 18. Mai seine Abendhaltestellen. Voraussichtlich ab Anfang Juni folgen schrittweise die Bibliotheken im Märkischen Viertel, in Frohnau und in Reinickendorf-West.

„Ich bin sehr froh, dass wir nun endlich wieder unsere Bibliotheken öffnen können und damit ein Stück Normalität einkehrt“, sagt Bildungsstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) und weist daraufhin, dass in diesen Zeiten bestimmte Regeln gelten. So müssen Besucherzahl und Aufenthaltsdauer eingeschränkt werden – dadurch kann es zu Wartezeiten kommen. Ein Mund-Nasen-Schutz sei obligatorisch, sagt Schultze-Berndt.

Zur Eindämmung des Coronavirus dürfen Bibliotheken nur Ausleihen und Rückgaben ermöglichen, heißt es. Anmeldungen und das Bezahlen von Gebühren seien möglich. Gruppen- und Einzelarbeit, Lernen, Veranstaltungen oder Treffen können bis auf Weiteres in den Bibliotheken nicht stattfinden. Ebenfalls sind die PC-Arbeitsplätze für das Publikum nicht zugänglich. Da unter den geltenden Bedingungen nicht alle Medien frei zugänglich sind, können bis zu zehn Vormerkungen pro Tag telefonisch unter (030) 90294 5921 oder online auf www.berlin.de/stadtbibliothek-reinickendorf kostenlos reserviert werden.

Museum Reinickendorf zeigt mehrere Ausstellungen

Im Museum Reinickendorf können sich Besucher wieder die ständige Ausstellung zur Geschichte des Bezirkes ansehen. Auch die Präsentation „Eroberung des Raumes mit den abstrakten Skulpturen“ der Künstlerin Ashley Scott und der gegenständlichen Malerei von Daniel Sambo-Richter in der GalerieETAGE kann nun noch bis zum 31. Mai besichtigt werden. Da für die Kultureinrichtungen eine schrittweise Wiedereröffnung vereinbart worden ist, müssen größere Veranstaltungen zunächst bis zum 31. August entfallen oder verschoben werden. Zum Schutz werden bis auf Weiteres die Besucherzahlen begrenzt und Desinfektionsspender in den Eingangsbereichen zur Verfügung gestellt. Unerlässlich beim Besuch ist die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen. Besucher werden zudem darum gebeten, einen Nasen- und Mundschutz zu tragen.

Graphothek vergibt individuelle Termine für Besucher

Die Graphothek Berlin öffnet zwar die Ausleihe wieder für Besucher, da allerdings momentan Einschränkungen bezüglich der Besucherzahl gelten, werden für den Besuch individuelle Termine innerhalb der regulären Öffnungszeiten vergeben (Montag und Donnerstag 15-19 Uhr; Dienstag 13-17 Uhr; Freitag 11-17 Uhr). Nutzer werden daher gebeten unter der Telefonnummer 030 / 90294 3860 einen Termin zu vereinbaren. Rückgabe und Ausleihe von Kunstwerken sowie Neuanmeldungen sind möglich. Eine Nutzung des Leseplatzes in der Präsenzbibliothek kann hingegen nicht angeboten werden. Auch Veranstaltungen in den Räumen der Graphothek können bis auf Weiteres nicht stattfinden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem Besuch die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln gelten. Außerdem werden die Besucher gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.