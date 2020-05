Wasserbüffel sind zurück am Tegeler Fließ

Reinickendorf. Lange haben Spaziergänger auf diesen Tag gewartet, nun sind die Wasserbüffel zurück am Tegeler Fließ. Dreizehn tierische Rasenmäher können nun bis Herbst beobachtet werden.

Ist der Weideauftrieb sonst ein Publikumsmagnet, durfte diesmal wegen der Corona-Auflagen allein Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) dem beliebten Schauspiel beiwohnen. Sechs Wasserbüffelkühe wurden auf die östlichen Weiden (entlang der Mühlenfeldstraße) und sieben Wasserbüffelkühe auf das westliche Weidegebiet (entlang der Forststraße) gebracht.

„Die berlinweit bekannten Publikumslieblinge sind heute wieder im Bezirk angekommen und werden in

Bezirksbürgermeister Frank Balzer hat die Wasserbüffel in Empfang genommen.

Foto: Bezirksamt Reinickendorf

den nächsten Monaten bis zum Herbst in alter und bewährter Weise effektiv zur Pflege im Tegeler Fließ beitragen. Wir sorgen wieder sehr anschaulich dafür, Ökologie und biologische Vielfalt auf der einen Seite mit positiven touristischen und umwelterzieherischen Effekten auf der anderen Seite zu vereinen“, sagt Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU).

Wasserbüffel-Projekt soll fortgeführt werden

Am Ende dieses Jahres läuft die aktuelle Finanzierung des Projekts aus. Bezirk und Senatsverwaltung wollen dieses Projekt aber langfristig fortsetzen. „Wir haben uns bereits darauf verständigt, eine neue Projektvereinbarung zur Fortführung in den Jahren 2021 und 2022 spätestens im letzten Quartal dieses Jahres vorzubereiten und zu unterzeichnen“, sagt Balzer. Und das nicht ohne Grund, immerhin ist das Wasserbüffel-Projekt im Jahr 2019 als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet worden. Damit gilt es als vorbildliches Projekt, das sich in besonderer Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Deutschland einsetzt.

Durch wechselnde Bodenfeuchte und schlechte Befahrbarkeit ist das Mähen der Wiesenflächen mit Maschinen sehr aufwändig und kostenintensiv. Die Beweidung mit den Büffeln ist die geeignete Alternative - und das jetzt im sechsten Jahr. Besonders gut sind die Wasserbüffel von den Informationstafeln aus zu sehen, jedoch ziehen sich die großen Tiere zur Ruhe auch gerne in die Weidengebüsche zurück. Die Büffel gelten als sehr gutmütig, dennoch sollten Besucher ihnen nicht zu nahe kommen und die Sicherheitshinweise beachten. Außerdem bittet das Bezirksamt, das Naturschutzgebiet nicht abseits der Wege zu betreten, sondern nur die ausgewiesenen Aussichtsplätze zu nutzen.