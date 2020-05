Viele Parkplätze in Alt-Wittenau fallen weg

Reinickendorf. Anwohner und Mitarbeiter der ansässigen Geschäfte und des Rathauses haben sich gefreut, als zu den rar gesäten Parkflächen in der Straße Alt-Wittenau etliche hinzugekommen sind. Die vorherige Parkordnung in Längsrichtung wurde schräg angeordnet. Doch die zusätzlichen Parkplätze werden in gut eineinhalb Jahren schon wieder verschwinden.

Grund dafür ist die Sanierung der Oranienburger Straße in unmittelbarer Nähe beziehungsweise deren Fertigstellung. Wegen dieser Arbeiten sind nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung die zusätzlichen Parkflächen geschaffen sowie die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h eingeführt worden. Diese wird ebenfalls im Anschluss an die Baumaßnahme aufgehoben. Ausparkende Fahrzeuge sind ein Risiko für Radfahrer „Der Grund dafür ist, dass die Hauptverkehrsstraße Alt-Wittenau noch keine eigenen Radverkehrsanlagen hat. Der Radverkehr teilt sich daher den Straßenraum mit dem Kfz-Verkehr. Eine Schrägaufstellung parkender Fahrzeuge hätte dauerhaft eine Gefährdung des Radverkehrs zur Folge, da der Straßenraum hierdurch deutlich verengt würde“, sagt eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung. Zusätzlich würden sich durch ausparkende Fahrzeuge erhebliche Sicherheitsrisiken ergeben. Eine dauerhafte Anordnung der Schrägaufstellung könne also schon allein aus Verkehrssicherheitsgründen nicht erfolgen, heißt es. Oranienburger Straße wird im Spätsommer 2021 saniert sein Die Wittenauer CDU-Bezirksverordneten Björn Wohlert und Michael Windisch kritisieren das Vorhaben:„Der Parkplatzmangel in der Siedlung wird erheblich verschärft, das Verkehrschaos wird wieder zunehmen. Wir haben sehr wenige Beschwerden über fehlende Verkehrssicherheit erhalten, dafür aber viel Zuspruch für die Schaffung von knapp 50 Parkplätzen. Aufgrund des begrenzten Verkehrsraumes, des nicht vorhandenen Radweges und des Lieferverkehraufkommens war Alt-Wittenau schon vor der Anordnung diagonalen Parkens keine attraktive Strecke für Radfahrer.“ Die Oranienburger Straße werde nach dem Abschluss der Baumaßnahmen über eine moderne Radverkehrsanlage verfügen und stelle eine sichere Verbindung zu den Radwegen am Eichborndamm und am Nordgraben her. „Solange der Senat nicht den ÖPNV-Ausbau massiv vorantreibt, wird in Wittenau jeder zusätzliche Parkplatz für Autos dringend benötigt“, sagen die beiden Bezirksverordneten. Die Baumaßnahme in der Oranienburger Straße wird nach derzeitiger Planung des Senats zum Spätsommer 2021 abgeschlossen sein, sodass die oben beschriebene Wiederherstellung im Anschluss erfolgt.