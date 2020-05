A111: Einfahrt Waidmannsluster Damm stadteinwärts gesperrt

Wegen Steinsetzarbeiten muss die Einfahrt am Waidmannsluster Damm auf die A111 gesperrt werden.

Reinickendorf. Kaum ist die Sperrung an der Ausfahrt Waidmannsluster Damm auf der A111 stadteinwärts aufgehoben, schon wird die nächste eingerichtet: Dieses Mal ist die Einfahrt Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm auf die A111 stadteinwärts gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit. Grund für die Sperrung seien wieder Steinsetzarbeiten.

Eine Umleitung zur Einfahrt Holzhauser Straße ist eingerichtet, heißt es. Der Hermsdorfer Damm Richtung Waidmannsluster Damm bleibe nach Angaben der VIZ während der Bauzeit durchgängig befahrbar. Bis zum 15. Mai werden die Bauarbeiten voraussichtlich dauern.

Baustellenampel regelt Verkehr auf Bernauer Straße

Eine weitere neu eingerichtete Baustelle gibt es auf der Bernauer Straße in Tegel. Weil dort an den Leitungen gearbeitet werden muss, wird in Höhe der Tegeler Brücke eine Baustellenampel für circa zwei Wochen den Verkehr regeln – voraussichtlich wird diese Baustelle um den 18. Mai abgebaut werden können.