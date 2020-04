Der BerlKönig BC verbindet Alt-Tegel mit Heiligensee

Reinickendorf. Ab dem 4. Mai gibt es eine schnellere Möglichkeit, um von Heiligensee nach Alt-Tegel zu kommen: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben das Gebiet des Rufbusses „BerlKönig BC“ ausgeweitet. Ursprünglich war der 1. April als Starttermin geplant. Aufgrund der Corona-Krise musste dieser verschoben werden.

Seit August vergangenen Jahres binden die Berliner Verkehrsbetriebe mit ihrem Rufbus das brandenburgische Schulzendorf an Berlin an. Nun kann die BVG das Förderprojekt auch in Heiligensee umsetzen und die Nutzer von der Haustürnähe zum U-Bahnhof Alt-Tegel bringen und umgekehrt. Trotz des ähnlichen Namens: Der BerlKönig BC hat nichts mit dem BerlKönig zu tun, der in der Berliner Innenstadt unterwegs ist; es handelt sich um zwei voneinander unabhängige Angebote.

Mit zwei Kleinbussen, wovon einer elektrisch betrieben ist, wird der Rufbus montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 21 Uhr zwischen dem U-Bahnhof Alt-Tegel und Heiligensee unterwegs sein. Gebucht werden die Fahrten per App. Fahrgäste, die ihre Fahrt gebucht haben, werden in Heiligensee an virtuellen Haltepunkten nahe dem gewünschten Startort abgeholt oder abgesetzt.

Der U-Bahnhof Alt-Tegel als Ziel (beziehungsweise Start in Gegenrichtung) ist hingegen fest definiert. Von dort bieten die U-Bahnlinie 6 und viele Buslinien eine direkte Verbindung in weite Teile Berlins. Mit diesem Angebot möchte die BVG in erster Linie den älteren Bewohnern Heiligensees eine Möglichkeit bieten, aber auch den Pendlern, die dann ihr Auto zu Hause stehen lassen können.

Projekt ist bis Ende 2020 befristet

Gefahren werden die BerlKönig-BC-Kleinbusse – wie auch in Schulzendorf – von Fahrern der Taxiinnung Berlin. Auch eine Mitnahme von Rollstühlen ist möglich. Fahrgäste benötigen für die Nutzung des Rufbusses einen gültigen Fahrausweis des Tarifbereichs B, Kurzstreckentarif gilt hierbei nicht. Zusätzlich fällt ein Buchungszuschlag von 50 Cent pro Fahrt an, der mit Kreditkarte oder PayPal bargeldlos bezahlt werden kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Fahrausweis beim Fahrer zu kaufen.

Das Förderprojekt „BerlKönig BC“ ist befristet bis Ende 2020. Die Hälfte des Projektbudgets wird durch Fördermittel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ finanziert.