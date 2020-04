Reinickendorf. Der Sommer in Reinickendorf hätte so schön werden können: Tegeler Hafenfest, Schlagerolymp, 90er-Olymp und das Bürgerfest „100 Jahre Reinickendorf“ – es stand einiges auf dem Zettel. Die Betonung liegt auf „stand“, denn aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Veranstalter nahezu alle Feste absagen. Ein Schaden, der in die Millionen geht.

„Das hat uns richtig hart getroffen“, sagt Olaf Schenk. Gemeinsam mit Henry Arzig begeistert er Tausende Menschen jedes Jahr mit dem Tegeler Hafenfest, auch die Musik-Olymps werden von den beiden und ihren Mitarbeitern organisiert.

„Wir haben schon überlegt, auf dem Zentralen Festplatz eine Bühne aufzubauen und die Gäste mit ihren Autos reinzulassen. Das wurde uns aber untersagt“, sagt Schenk. „Ich verstehe die Absage nicht, bei Autokinos geht das doch auch. Das wäre eine schöne Sache gewesen: Die Künstler hätten ihre Konzerte gegeben, die Gäste hätten nicht drauf verzichten müssen.“

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Bereits gekaufte Tickets für Schlager- und 90er-Olymp behalten ihre Gültigkeit

Dieses Jahr können die beiden Veranstalter aus dem Kalender streichen, da sind sie sich sicher. Einnahmen sind so gut wie keine da – Schenk betreibt noch die zwei Imbisse in Reinickendorf –, die Ausgaben sind umso höher. „Leider mussten wir dadurch viele festangestellte Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken, aber auch die Kosten laufen weiter“, sagt der 58-Jährige.

Die Tickets für den Schlagerolymp und den 90er-Olymp verlieren nicht ihre Gültigkeit. „Die Feste, so wie sie in diesem Jahr stattgefunden hätten, werden auf 2021 verschoben. Wir haben schon mit allen Künstlern gesprochen, sie sind dabei“, freut sich Schenk. Er und Henry Arzig überlegen sich einen kleinen Bonus für alle Gäste, die ihre Tickets jetzt nicht zurückgeben, sondern im kommenden Jahr einlösen. Die neuen Termine: 90er-Olymp am 6. August, Schlagerolymp 7. August 2021.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es bei der Pyrotalia. Der ursprüngliche Termin am 22. August wurde auf den 19. September verschoben. Auch hier gilt: Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Bezirksbürgermeister Balzer bedauert Absage des Bürgerfestes

Auf das Bürgerfest „100 Jahre Bezirk Reinickendorf“ haben sich viele Menschen gefreut. Von Mitte Mai wurde es zunächst auf den 14. bis 16. August verschoben, nun aber doch ganz abgesagt. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie und der davon ausgehenden Risiken für die Allgemeinheit sieht das Bezirksamt Reinickendorf keine Alternative zu diesem Entschluss. Zumal der Berliner Senat zeitgleich alle Großveranstaltungen bis zum 24. Oktober untersagt hat.

„Solange es weder ein Medikament noch einen Impfstoff gegen diese Infektionskrankheit gibt, wäre das Ansteckungsrisiko auf Volksfesten viel zu groß. Denn es ist illusorisch, dort Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU).

Das Bezirksamt bedankt sich bei allen, die an den bereits weit gediehenen Vorbereitungen beteiligt waren, dieses besondere Bezirksjubiläum mit einem würdigen Bürgerfest bei freiem Eintritt, attraktivem Musikprogramm und umfangreichem Kinderprogramm zu feiern. „Es ist sehr schade, dass dies alles der Coronakrise zum Opfer fällt. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Doch die Sorge um die Gesundheit aller hat natürlich Vorrang“, so der Bezirksbürgermeister.

Sprach- und Lesetage werden eventuell im Herbst nachgeholt

Die 10. Reinickendorfer Sprach- und Lesetage, die vom 11. bis 20. Juni 2020 stattfinden sollten, wurden aufgrund der Corona-Krise ebenfalls abgesagt, wie Bildungsstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) mitteilte. „Leider können wir das Festival in diesem Jahr nicht durchführen. Wir können derzeit keine Veranstaltungen mit Schulen, Kitas und unseren kulturellen Einrichtungen verlässlich planen. Da sich die Sprach- und Lesetage in den vergangenen zehn Jahren zu einem Festival mit über 80 Veranstaltungen entwickelt haben, bedarf es umfangreicher Vorbereitungen“, sagt Schultze-Berndt. Es werde bereits über kleinere Alternativen für den Herbst nachgedacht.

„Ich könnte mir Veranstaltungen rund um den Bundesweiten Vorlesetag am 20. November vorstellen“, verrät Katrin Schultze-Berndt. Seit 13 Jahren ruft sie Reinickendorfer Bürgerinnen und Bürger auf, an diesem Tag für die Kinder in den bezirklichen Schulen vorzulesen.