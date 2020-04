Auf dem Gelände des Dominikus-Krankenhauses in Hermsdorf entsteht das erste Hospiz in Reinickendorf. Die Fassade steht bereits.

Reinickendorf. Seit mehr als zehn Jahren gibt es in Reinickendorf bereits den Plan, ein Hospiz im Bezirk zu etablieren. In wenigen Monaten wird die Caritas dieses Projekt auf dem Gelände des Dominikus-Krankenhauses in Hermsdorf umgesetzt haben. Dann werden in 14 Zimmern Menschen würdevoll in der letzten Lebensphase betreut.