Neues Gebäude für Freiwillige Feuerwehr Frohnau kommt später

Die Feuerwehr in Frohnau kommt ein komplett neues Gebäude an einem anderen Standort. Dieses wurde 1910 erbaut.

Der Neubau in Frohnau sollte in einem Jahr bezugsfertig sein. Jetzt rechnet der Senat mit einer Fertigstellung Ende 2021.

Reinickendorf. Eigentlich sollte die Freiwillige Feuerwehr Frohnau bereits in einem Jahr in ihr neues Gebäude an der Senheimer Straße umziehen können. Doch dieses Vorhaben wird voraussichtlich ein weiteres Jahr dauern. Das geht aus einer Anfrage des Abgeordneten Jürn Jakob Schultze-Berndt (CDU) an die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hervor.