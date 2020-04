Reinickendorfer reimt Kiez-Rätsel für Jedermann

Reinickendorf. „Alt und groß komme ich daher, ich bin exklusiv bitte sehr. Über sechs Meter bin ich dick, aber immer noch sehr schick. Habe vieles durchgemacht, und auch viel gesehen, lasst mich bitte nicht zugrunde gehen“ - wer weiß, was gemeint ist? Kleiner Tipp: Das Ergebnis befindet sich im Tegeler Forst. Mit solchen Rätseln begeistert Thomas Sobotzki derzeit viele Reinickendorfer. Jeden Tag stellt er zwei davon online.

Die Idee für diese Aktion bekam er auf Facebook. „Viele Menschen haben Fotos gepostet mit der Frage ‘wo bin ich?’ Das fand ich witzig“, sagt Sobotzki. Doch anstatt gleichzuziehen, hat er seine Leidenschaft fürs Reimen mit den Bildern kombiniert. „Nach und nach haben sich Menschen beschwert, weil ich in einer Zeit draußen unterwegs bin, obwohl wir zuhause bleiben sollen“, erinnert sich der freiberufliche Fotograf und ergänzt: „Dann habe ich es auf Rätsel in Reimform beschränkt.“ Seit gut drei Wochen stellt er täglich zwei Rätsel online in die Facebook-Gruppe „Unser Reinickendorf“. Seitdem raten viele Gruppen-Mitglieder fleißig mit. Mitmachen kann aber jeder. Dafür muss man nur auf die Facebookseite der Gruppe gehen.

Mehr als 80 Rätsel von Thomas Sobotzki wurden schon erraten

Inspiration für seine Rätsel bekommt der Reinickendorfer, der seit nun 50 Jahren im Bezirk lebt, unter anderem bei Spaziergängen mit seinem Hund. „Ich beschreibe Orte, Plätze, Seen, Parks oder Statuen – was immer sich meiner Meinung nach für ein Rätsel eignet. Zu schwierig sollte es ja auch nicht sein“, findet Thomas Sobotzki. Aber eben auch nicht zu einfach. Die Hintergrundinformationen bekommt er im Internet.

Die Weiße Stadt hat Thomas Sobotzki auch schon für ein Rätsel inspiriert.

Foto: Britta Pedersen / dpa

„Die bekannten Punkte wie den Tegeler See, die Humboldt-Bibliothek oder den Kasinoturm in Frohnau sind zwar auch dabei. Ich habe aber auch schon über die Bismarckbüste, Thomas Häßler oder die Segenskirche gereimt“, erzählt er. Mehr als 80 Rätsel wurden bereits erraten. Auch das vom Anfang des Textes – gemeint ist übrigens der älteste Baum Berlins, die Dicke Marie.

Und weil es so schön war, hier noch ein Rätsel: Ich habe den sogenannten „Suppenschlagweg“, einen Spielplatz und einen Holzsteg. Ich bin ein See versteckt hinter Bäumen im Park, das ist super, das ist stark. Park und See heißen gleich, nun ist es wirklich leicht. 35 Hektar ist die Gesamtanlage groß, das ist schon famos. Den See kann man umrunden, das möchte ich mal bekunden. Kiefern, Eichen, Robinien und Birken stehen hier rum, „grüne Lunge“ gar nicht dumm.

Gewinner der Rätsel bekommen Orden

Mittlerweile begeistern sich so viele Menschen für die täglichen Rätsel, dass Thomas Sobotzki Orden für die Gewinner kreiert hat – wer zwischen zehn und 20 richtige Antworten gegeben hat, bekommt Bronze, ab 20 richtigen Antworten gibt es Silber und ab 50 richtigen Antworten erhält derjenige Gold – aber hier gilt: Derjenige, der zuerst die richtige Antwort gegeben hat, bekommt den Punkt. Also schnell sein lohnt sich. Zuhause führt der 52-Jährige eine Strichliste der Teilnehmer.

Wenn es wieder erlaubt ist, möchte Thomas Sobotzki die Urkunden persönlich übergeben. Dazu fällt ihm nur ein: „Am Ende der Krise, setzen wir uns auf die Wiese und dann gibt’s noch was“. Und wer weiß, vielleicht ja auf einer Wiese im Steinbergpark – das Ergebnis des zweiten Rätsels in diesem Artikel.