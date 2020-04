Briefe schreiben gegen die Einsamkeit im Alter

Reinickendorf. In Zeiten der Corona-Krise und dem einhergehenden Besuchsverbot, werden viele kreativ, um doch noch mit den liebsten in Kontakt zu treten. Viele Menschen haben aber keine Familienangehörigen mehr und vereinsamen in dieser Zeit zunehmens. Die Junge Union Reinickendorf hat sich daher etwas überlegt: Jeder ist aufgerufen, einen Brief an einen Bewohner eines Seniorenheims zu schreiben und so jemandem unter dem Motto: „Wir schreiben Hannelore und Walter!“ eine kleine Freude zu machen.

„Mit unserer Initiative schaffen wir eine Plattform und verbinden in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen Menschen miteinander. Den Menschen, die bedingt durch die Corona-Epidemie weder ihr zu Hause verlassen noch Besuch empfangen können, möchten wir eine kleine Freude bereiten. Parteizugehörigkeit spielt für uns dabei keine Rolle – uns geht es um die Sache“, sagt Lisa Bubert die mit ihrem Vorstandskollegen Max Zimmer das Projekt gestartet hat. „Es freut mich zu sehen, dass unsere Briefaktion nun startet. In Zeiten wie diesen ist gesellschaftlicher Zusammenhalt und das füreinander da sein wichtiger denn je. Mit unserer Aktion versuchen wir unseren Teil dazu beizutragen, die Zeit der Isolation angenehmer zu gestalten“, sagt Zimmer. Außerdem könnten so Brieffreundschaften entstehen. Tipps und Ideen für das Verfassen eines Briefes Und so funktioniert es: Über ein Online-Formular auf der Internetseite der JU Berlin (ju-berlin.de) können sich hilfsbereite Reinickendorfer für die Aktion anmelden. Nach der Registrierung bekommen die Helfer per E-Mail ein teilnehmendes Seniorenheim samt Postanschrift zugeteilt. Dann kann es losgehen: Brief oder Karte schreiben, frankieren, abschicken, fertig. Wer Probleme beim Textverfassen hat, findet auf der Aktions-Seite auch nützliche Ideen und Hinweise. Doch damit nicht genug: Die Junge Union Reinickendorf hat noch mehr Aktionen gestartet, „stets mit dem Ziel, das Beste aus der Situation zu machen“. So wurde die Einkaufshelfer-Initiative bereits ausgeweitet. „In den vergangenen Wochen haben wir Angehörige von Risikogruppen bei der Erledigung Ihrer Einkäufe unterstützt. Dieses Angebot weiten wir nun, wegen der großen Nachfrage, aus. Zukünftig übernehmen wir bei Bedarf auch Besorgungen für Mitarbeiter von Krankenhäusern und Arztpraxen, der Polizei und Feuerwehr, Angestellten in der Logistikbranche und weiteren Personen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Jeder kann uns eine Nachricht schreiben, wir erledigen die Einkäufe dann kurzfristig im Rahmen unserer Möglichkeiten“, sagt der Vorsitzende der Jungen Union Reinickendorf, Marvin Schulz.