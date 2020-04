Reinickendorf. „Wir haben Angst.“ Die Mieter des betreutes Wohnens im Johanniter-Stift in Tegel reden nicht lange drum herum. Nachdem bekannt wurde, dass sich jemand aus der Pflege mit dem Coronavirus infiziert hat, trauen sich einige Mieter des betreuten Wohnens nicht mehr aus ihren Wohnungen. Zu groß sei die Gefahr sich anzustecken. Doch ob sich einige nicht schon längst angesteckt haben, wissen sie nicht. Denn bislang wollte sie niemand auf Covid19 testen.

Das Seniorenheim an der Karolinenstraße ist in zwei Bereiche aufgeteilt: In den der Pflege und den des betreutes Wohnens. Zu letzterem gehören 31 Mietparteien, die in den Etagen vier und fünf in ihren eigenen Wohnungen leben. Bis auf Frühstück und Mittagessen, das durch die Großküche zubereitet wird, und Serviceleistungen der Johanniter, leben die Mieter autark. Das scheint auch der Grund zu sein, weshalb eben diese Mieter recht spät vom Coronavirus im eigenen Haus erfahren haben. „In der Pflege sind neun

Das Johanniter-Stift in Tegel hat viele Vorkehrungen getroffen, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. So tragen die Mitarbeiter Mundschutz und Handschuhe.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Das haben wir schriftlich. Aber uns hat niemand davon erzählt, nur durch Zufall haben wir davon erfahren. Und auch sonst bekommen wir nur wenig Informationen“, erzählt ein Mieter, der unerkannt bleiben möchte, „wir fühlen uns allein gelassen.“

Infizierte Bewohner des Johanniter-Seniorenheims wurden sofort isoliert

Die Ehefrau eines Nachbarn sei in der Pflege untergebracht, „und er hat sie natürlich oft besucht, könnte also das Virus auf unsere Etagen gebracht haben. Wir haben nur davon erfahren, weil er uns fragte, ob wir getestet wurden“, sagt der Mieter und ergänzt: „Obwohl wir darauf drängen, will uns niemand testen.“ Beim besagten Nachbarn konnte das Coronavirus nicht nachgewiesen werden. Und auch die Situation auf den Pflegestationen scheint im Griff zu sein. „Die infizierten Bewohner wurden sofort von den gesunden Bewohnern isoliert und werden gesondert gemäß Pandemieplan und in stetiger Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und den Ärzten weiter versorgt und überwacht“, sagt eine Sprecherin des Johanniter-Stifts. Die Angehörigen seien umgehend telefonisch informiert worden.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt:

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg.

Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

„Dass die Mieter der betreuten Wohnungen keine Informationen über die aktuelle Situation erhalten, können wir so nicht bestätigen. Sie wurden ebenso wie alle Bewohner der stationären Einrichtung und deren Angehörige in die Informationsabläufe in unserem Haus eingebunden“, so die Sprecherin. Dazu heißt es aber auch, dass die Mieter der betreuten Wohnungen lediglich Grund- und Serviceleistungen erhalten. Sie würden weitestgehend selbstständig in ihren Wohnungen leben und bei Bedarf ambulante Pflege beziehen. Somit bestehe ein anderes Fürsorgeverhältnis als zu den stationären Heimbewohnern. Kurzum: Die Informationen an die Mieter weiterzugeben, steht nicht an erster Stelle.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Bewohner wurden auf Gefahren vom Johanniter-Stift hingewiesen

Im Johanniter-Stift Berlin-Tegel besteht seit Anfang März ein weitreichendes Besuchsverbot. Die Angehörigen der stationär lebenden Bewohner wurden nach Angaben des Johanniter-Stifts in persönlichen Gesprächen und durch Aushänge auf die Gefahren hingewiesen. Ebenso seien die Mieter der betreuten Wohnungen über diese Maßnahmen schriftlich informiert und hinsichtlich der strengen Hygieneregeln sensibilisiert worden. „Die Mieter hier sind zwischen 70 und 100 Jahre alt, viele können nicht mehr richtig lesen. Wie sollen die denn mitbekommen, dass etwas im Argen ist?“, fragt der 78-Jähriger Mieter erbost. „Viele Nachbarn stehen vor mir und weinen, weil sie wirklich Angst haben.“

Bis vor wenigen Tagen hätten die Mitarbeiter den separaten Eingang für die Mieter des betreuten Wohnens benutzt, da der Haupteingang seit Anfang März geschlossen ist. Auf Drängen der Mieterschaft sei dieses Problem zumindest mittlerweile gelöst, sagt der Mieter. Die Mitarbeiter nutzen derzeit ausschließlich den Notausgang, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und auch eine Liste für Besucher läge aus, um im Falle einer Ansteckung diese Zurückverfolgen zu können.

Demenzkranke fahren versehentlich auf die falschen Stationen

Trotz dieser Vorkehrungen befürchten die Senioren des betreuten Wohnens eine Ansteckung mit dem Coronavirus, da Demenzkranke aus dem stationären Bereich hin und wieder versehentlich mit dem Aufzug auf die Etagen der Mieter fahren würden. „Das sind alles potenzielle Überträger des Virus“, mahnt der Mieter. In erster Linie möchten die 31 Mietparteien sicher gehen, dass nicht einer von ihnen bereits infiziert ist. „Nicht auszumalen, was passiert, wenn einer von uns bereits das Virus in sich trägt.“ Die Verantwortlichen des Johanniter-Stifts haben nach eigenen Angaben dem Gesundheitsamt nahegelegt, die Mieter ebenfalls zu testen. Da sie aber keinen direkten körperlichen Kontakt zu den infizierten Personen haben und keine Symptome zeigten, wurden sie in Rücksprache mit den Amtsärzten und dem Gesundheitsamt nicht getestet, heißt es.

Die Mieter möchten keinen Ärger machen, wie sie sagen, werden aber alles dafür tun, dass das Gesundheitsamt doch noch alle Senioren des betreuten Wohnens auf das Coronavirus testet. „Es geht schließlich um unsere Gesundheit.“

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: