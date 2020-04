CDU-Fraktion lädt zur Bezirksverordnetenkonferenz

Reinickendorf. Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktbeschränkung wurden im Rathaus Reinickendorf vorerst alle Ausschusssitzungen und auch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) abgesagt. Letztere soll nun in der kommenden Woche als eine Bezirksverordnetenkonferenz stattfinden. Dafür lädt die CDU-Fraktion die Bezirksverordneten, aber auch alle interessierten Bürger ein.

Am 22. April steht Bürgermeister Frank Balzer ab 17.15 Uhr für einen Bericht zur aktuellen Situation in Reinickendorf zur Verfügung. Die Bezirksverordneten haben anschließend die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch Bürger können ihre Fragen an den Bürgermeister einreichen. Diese sollen bis zum 17. April um 12 Uhr per Mail an info@cdu-fraktion-reinickendorf.de gesendet werden.

Ist der Fragesteller am 22. April in der Video-/Telefonkonferenz anwesend, kann er oder sie – wie bei den Einwohneranfragen in der BVV – diese Frage an den Bürgermeister richten. Dafür sind 30 Minuten Zeit vorgesehen. Fragen, die nicht mehr gestellt werden konnten, werden anschließend schriftlich beantwortet.

Es gibt drei Möglichkeiten, an der Konferenz teilzunehmen

„Kontaktverbot bedeutet für uns nicht Informationsverbot”, erklärt der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Tobias Siesmayer die Idee zu dieser Einladung. „Wir möchten als CDU-Fraktion auch während der Corona-Krise mit den Bürgerinnen und Bürgern, unseren Kollegen aus den anderen Fraktionen und dem Bezirksamt im Gespräch bleiben. Deutschlandweit sind Home Office und Videokonferenzen zum Alltag geworden. Auch die Kommunalpolitik kann von diesem Kommunikationsmittel profitieren.”

Es gibt drei Teilnahmemöglichkeiten:

Per App: ZOOM Cloud Meetings (für iOS und Android verfügbar)

Per Internet: www.zoom.us/j (Anmeldung eines Benutzerkontos bei Zoom erforderlich)

Per Telefon: (030) 5679 5800. Die Zugangsdaten: Meeting-ID: 986-014-803, Passwort: 123123

Informationen zu den Sicherheitsmechanismen der verwendeten Software „zoom“ gibt es auf: zoom.us/de-de/security.html. Informationen zum Datenschutz durch den Anbieter „zoom“ gibt es auf dieser Seite: zoom.us/de-de/privacy.html