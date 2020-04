Reinickendorf. Die Sonne scheint, es sind Osterferien, doch viel unternehmen darf man durch die Corona-Krise derzeit nicht. Dass einigen dadurch die Decke auf den Kopf fällt, ist verständlich. Viele Akteure im Bezirk Reinickendorf haben sich daher etwas überlegt, wie man der drohenden Langeweile trotzen kann.

So wie die Jugendkunstschule Atrium, die definitiv noch bis zum Ende der Ferien geschlossen bleibt. In regelmäßigen Abständen werden auf der Internetseite ( www.atrium-berlin.de) Basteltipps gegeben. Das Rotkohl-Monster ist nur eine Idee der Kursleiter. In kleinen Schritten und mit Bildern erklären die Experten, wie aus einem Rotkohl ein Monster auf Papier werden kann.

Dafür muss das Gemüse zunächst gekocht und das Wasser anschließend in einige Gläser gefüllt werden. Durch die Zugabe von Essig, Zitrone oder Puderzucker, entstehen unterschiedliche Lila-Farbtöne. Mit einem Pinsel kann dann der Kreativität freien Lauf gelassen werden – aber auch Holzstäbchen, Zahnstocher, alte Zahnbürsten und Schwämme eignen sich zum Malen. Die Rotkohl-Blätter können als Stempel benutzt werden.

Jugendamt zeigt, wie man einen Regenbogen nach Hause holt

Mehr Angebote gibt es online auf der Seite des Reinickendorfer Jugendamtes, zusammengetragen von den Familien- und Jugendzentren des Bezirks. Basteln, Singen, Tanzen oder physikalische Experimente – den Daheimgebliebenen wird einiges geboten. Mithilfe eines kleinen Spiegels, eines mit Wasser gefüllten Tellers, einer weißen Wand und Sonnenstrahlen lässt sich ein Regenbogen in das Zimmer holen. Dafür muss man den Teller in der Nähe des Fensters aufstellen, den Spiegel in das Wasser legen und Richtung Sonne drehen.

An der Wand ist dann der Regenbogen zu sehen. Das passiert, weil die eigentlich weißen Strahlen des Sonnenlichts im Wasser gebrochen und in die sechs Spektralfarben, also in die Farben des Regenbogens, zerlegt werden. Für Eltern mit kleineren Kindern, gibt es Lieder, die gemeinsam gesungen werden können – ein passendes Video samt Text dient als Hilfestellung.

Wettbewerb: Aus Plastik etwas Neues kreieren

Das Quartiersmanagement des Auguste-Viktoria-Kiezes lädt zu einem Wettbewerb ein. Einfach Verpackungen, Getränke-Kartons oder andere Dinge aus Plastik sammeln und etwas daraus basteln. Ob geschnitten, gehämmert, bemalt oder beklebt wird, bleibt jedem selbst überlassen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, was aus dem Plastik entstehen soll. Neben dem „Müll aus Plastik“ dürfen auch weitere Materialien verwenden werden. Ein Foto der neuen Kreation sowie Namen, Alter und Telefonnummer senden Teilnehmer dann an per E-Mail an alena.lohnert@kein-abseits.de. Für die drei kreativsten und nachhaltigsten Ideen gibt es nachhaltige Preise zugewinnen. Einsendeschluss ist der 17. April.

Wettbewerb: Der schönste Balkon gewinnt

Einen weiteren Wettbewerb gibt es für alle Hobby-Balkongärtner des Auguste-Viktoria-Kiezes – initiiert von Gewobag und der Berliner Baugenossenschaft. Dafür muss man nur Erde, Saatgut und Pflanzengefäße kaufen und dem grünen Daumen freien Lauf lassen. Bis zum 30. Juni können die Fotos vom Ergebnis eingesendet werden: bewegt@bwgt.org. Die schönsten Kreationen gewinnen Gutscheine für einen Pflanzenmarkt in Höhe von 30 Euro. Die Anwohner des Kiezes erhalten die Kosten sogar zurück, wenn sie die Rechnung samt Bankverbindung einsenden an: bwgt e.V, Brunhildstraße 12, 10829 Berlin.

Bibliotheken bieten Angebot drei Monate kostenfrei an

Wer sich lieber mit einem guten Buch die Zeit vertreiben will, den dürfte diese Nachricht erfreuen: Die digitalen Angebote des Verbunds der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) sind ab sofort für drei Monate kostenlos. Der VÖBB bietet E-Books, Film- und Musikstreaming, Lexika und Datenbanken und reichhaltige Möglichkeiten für E-Learning und verstärkt diese Angebote aktuell noch weiter. Der Ausweis kann online unter www.voebb.de gebucht werden.

„Mit diesem tollen Angebot sind unsere Bibliotheken für die Reinickendorferinnen und Reinickendorfer in dieser schweren Zeit Partner für eine interessante Freizeitgestaltung. Schauen Sie doch mal online vorbei!“, lädt Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) ein. Menschen, die bereits einen Bibliotheksausweis besitzen, der aber in diesen Tagen abläuft, können ihren Ausweis gleichfalls für drei Monate kostenfrei verlängern.