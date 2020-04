Reinickendorf. Vor gut einem Jahr wurde in Hermsdorf die Kurzparkzone rundum den S-Bahnhof eingerichtet. Grund für die Entscheidung des Bezirksamtes waren Dauerparker und Tagespendler, die viele Parkplätze blockierten. Jetzt wurde das Projekt evaluiert.

Vor allem aus Glienicke/Nordbahn und aus Schildow (Landkreis Oberhavel) kommen die Pendler, die morgens ihre Autos in der Nähe des Bahnhofs abstellen, um mit der S-Bahn weiter zur Arbeit oder zum Einkaufen in die Innenstadt zu fahren. Das große Problem: Anwohner, Kunden der anliegenden Geschäfte und Patienten der Arztpraxen fanden keine Parkplätze mehr. Gewerbetreibende sahen ihre Existenzen gefährdet. Um genau diesen Menschen zu helfen, sah sich der Bezirk in der Pflicht, eine Kurzparkzone zu errichten.

Abschnitte des Waldseeweges und der Roedernstraße werden zur Kurzparkzone

Die Auswertung nach einem Jahr ergab, dass sich die Umsetzung überwiegend positiv auf die

Foto: Susanne Kollmann

Parkmöglichkeiten für die Anwohnerinnen und Anwohner auswirkt, es aber punktuelle Veränderungen beziehungsweise Anpassungen hinsichtlich der Ausweitung der Parkzone geben sollte. Vor diesem Hintergrund teilt Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) mit, dass zum 1. Mai auch der Bereich des Waldseeweges zwischen Berliner Straße und Silvesterweg sowie die Roedernstraße zwischen Hermsdorfer Damm und Waldseeweg Bestandteil der Kurzparkzone werden.

Anwohner sowie Gewerbetreibende, die in der Kurzparkzone wohnen beziehungsweise ein Gewerbe ausüben, können eine Ausnahmegenehmigung (nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO) zur Freistellung von der Parkscheibenpflicht und der zulässigen Höchstparkzeit erhalten. Diese Ausnahmegenehmigung kostet 20,40 Euro und gilt für zwei Jahre. Betroffen sind die folgenden Straßen: Auguste-Viktoria-Straße, Backnanger Straße, Fellbacher Straße, Fichtestraße, Forlenweg, Freiherr-vom-Stein-Straße, Glienicker Straße, Heidenheimer Straße, Heinsestraße, Jahnstraße, Oggenhauser Straße, Olafstraße, Roedernstraße, Schloßstraße, Schramberger Straße, Schulzendorfer Straße, Silvesterweg, Tegeler Straße, Ulmenstraße, Wachsmuthstraße, Waldseeweg, Wickhofstraße.

Ausnahmegenehmigungen beim Bezirksamt beantragen

Ausnahmegenehmigungen können beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Straßen- und Grünflächenamt – Straßenverkehrsbehörde -, Lübener Weg 26, 13407 Berlin, schriftlich beantragt werden. Ein Antragsformular kann auch auf der Homepage des Straßen- und Grünflächenamtes heruntergeladen und auf den dort genannten Wegen übersandt werden. Alternativ kann der Vordruck per E-Mail angefordert werden unter: parken-in-hermsdorf@reinickendorf.berlin.de