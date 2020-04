Reinickendorf. Das Ehrenamtsbüro Reinickendorf hat eine Corona-Hilfe-Hotline eingerichtet. Kernaufgabe ist die Vermittlung und Beratung bezüglich der Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements in Zeiten der Corona-Krise.

Ab Dienstag, 14. April, können sich Hilfesuchende telefonisch unter der Rufnummer (030) 23 59 23 760 an die Mitarbeiter wenden und ihren Hilfe-Bedarf angeben. Angeboten wird die Unterstützung in folgenden Bereichen: Einkauf für den täglichen Bedarf, Gang zur Apotheke für lebensnotwendige Medikamentenabholung, telefonische Unterstützung beim Dolmetschen oder ein telefonischer „Besuchsdienst“ für Menschen mit eingeschränkten sozialen Kontakten.

Wer in diesen vier Bereichen Hilfe und Unterstützung anbieten will, kann sich über ein Online-Formular auf der Website des Ehrenamtsbüros (www.ehrenamt-reinickendorf.de) anmelden und sich als Freiwilliger registrieren lassen. Auch soziale Einrichtungen und Organisationen, die ehrenamtliche Helfer benötigen, können sich dort anmelden.

Corona-Hilfe-Hotline ist an vier Tagen die Woche erreichbar

„Ich danke der Stiftung Unionhilfswerk Berlin, die seit Januar die Trägerschaft für unser Ehrenamtsbüro in Reinickendorf übernommen hat, dass sie in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt diese Hotline organisiert hat. Zugleich danke ich allen Freiwilligen, die in diesen nicht einfachen Zeiten an ihre Nachbarn in Reinickendorf denken und sich engagieren“, sagt Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU).

Das Team der Corona-Hilfe-Hotline ist bestrebt, Hilfe-Suchende und -Gebende möglichst in Wohnortnähe zu vermitteln, im Sinne der unmittelbaren nachbarschaftlichen Hilfe. Die zusätzliche Hilfe des Ehrenamtsbüros ist erreichbar von Montag bis Donnerstag, 11 bis 13 Uhr, sowie Montag und Dienstag, zwischen 15 und 17 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen).