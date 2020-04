Reinickendorf. Viele Menschen haben für die Alte Fasanerie, besser bekannt als Familienfarm Lübars, Geld gespendet. Am Ende hat es aber doch nicht gereicht: Weil die erforderlichen 170.000 Euro für die Versorgung und die ärztliche Betreuung der Tiere nicht zusammengekommen sind, sehen sich die Verantwortlichen gezwungen, den Hof samt dem Angebot umzustrukturieren. Heißt: Ab Juli wird es keine Tiere mehr geben.

Kurzer Rückblick: Ende 2019 hatte die Familienfarm ihre Not publik gemacht und einen Spendenaufruf gestartet. Innerhalb von zwei Wochen musste die große Summe auf dem Konto eingehen, damit keines der 120 Tiere des Hofes abgeben werden muss. Denn Ende Juni dieses Jahres laufen die EU-Fördermittel aus. Das Elisabethstift – eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung und Träger einer Schule, eines Kinderheims, Kitas und der Fasanerie – kann als privater Träger nicht die komplette Summe für Pflege, Futter, Tierarztkosten und Reparaturarbeiten selbst aufbringen.

Spenden in Höhe von 37.000 Euro reichen der Familienfarm Lübars nicht

Viel hatte das Elisabethstift versucht, um die Kosten für die Tiere zu decken: Werbung für Tierpatenschaften, Anträge auf Fördermittel, Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten, Verkauf

Für Alpaka Rodney werden Menschen gesucht, die sich liebevoll um ihn kümmern

Foto: BM

von eigenen Erzeugnissen – aber nichts half. Der Spendenaufruf schien der einzige Ausweg zu sein. Doch sind am Ende „nur“ 37.000 Euro eingegangen – viel zu wenig, um das Angebot aufrecht zu erhalten. „Trotzdem danken wir allen Spendern. Die Anteilnahme war großartig“, sagt Helmut Wegner, Leiter des Elisabethstifts.

Die Tiere sind sehr beliebt bei Familien mit Kindern. Sie erfüllen aber noch einen anderen Zweck: Sie sind oft eine Verbindung zwischen Pädagogen und den Menschen, denen dort dabei geholfen wird, wieder in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden oder nach einem Burn-out wieder Fuß zu fassen. „Wir freuen uns weiterhin über finanzielle Unterstützung, aber mit Blick auf die aktuelle Situation werden wir mit Beendigung der EU-Fördermittel im Sommer 2020 den momentanen Tierbestand drastisch verändern. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, bedauert Helmut Wegner.

Tierpfleger sind der größte Kostenfaktor

Der größte Kostenpunkt sind nicht die Tiere selbst, sondern die Pfleger. „Da spielt es auch keine Rolle, ob wir wie derzeit 120 Tiere haben oder zehn. Für die Pflege brauchen wir immer ausgebildetes Personal“, erklärt Wegner. Jeden Tag müssen die Tiere versorgt werden, hinzu kommen Urlaub, freie Tage oder auch Krankheit des Personals. „Derzeit beschäftigen wir vier Pfleger“, sagt der Leiter. Denen wurde angeboten, im Elisabethstift zu bleiben und eine Umschulung in den pädagogischen Bereich zu machen. Aber mit Tieren werden sie auf der Familienfarm nur noch bis Ende Juni arbeiten können.

Derzeit suchen die Verantwortlichen Bauernhöfe, die die Schafe, Ziegen, Minischweine, Ponys, Alpakas, Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, Fasanen und Tauben aufnehmen. „Wir möchten, dass die Tiere genauso liebevoll versorgt werden wie bei uns. Das sind wir alleine schon den vielen Spendern schuldig“, sagt Wegner.

Alle anderen Angebote wie Brotbacken oder Butter herstellen werden weiterhin angeboten. Auch das Programm für die Schulklassen wird bestehen bleiben, nur eben nicht mehr mit den Tieren auf dem Hof. „Dann geht es in erster Linie um Obst, Gemüse und Pflanzen. Oder um Wildtiere wie Vögel“, sagt Wegner. Ganz ohne Tiere soll die Familienfarm Lübars aber nicht bleiben. So sei man nach Angaben des Leiters mit einem Falkner im Gespräch, der seine Falknerei auf dem Gelände herrichten könnte – dieser würde sich selbst finanzieren. „Dann würde es Vorführungen mit Greifvögeln geben“, sagt Wegner. Noch fehlen dafür die Genehmigungen des Veterinäramtes. Die Familienfarm schaut aber trotz der traurigen Nachrichten positiv in die Zukunft.