Berlin Reienickendorf: Coronavirus - Vorerst kein Wochenmarkt in Heiligensee

Reinickendorf. Die Anwohner hatten sich schon so gefreut, in diesem Monat regionale Produkte direkt in der Dorfaue in Heiligensee einkaufen zu können. Der Verein „Unser Heiligensee e.V.“ hat in den vergangenen Monaten ein Konzept für einen Wochenmarkt erstellt und und bereits lokale Händler gewinnen können – nun müssen sich die Anwohner angesichts der Coronakrise weiter gedulden, denn das Projekt liegt vorerst auf Eis.

„Keinesfalls soll das Thema hiermit beendet sein, denn wir haben als Verein schon viel Zeit in dieses Projekt investiert. Die Resonanz aus der Nachbarschaft war sehr gut, viele lokale Händler waren interessiert. Für uns ist klar: Wir machen weiter, wenn Corona vorbei ist“, sagt Felix Schönebeck, Sprecher von „Unser Heiligensee e.V“. Gemeinsam mit Manuel Antony und Mike Gassert will er das Projekt verwirklichen. „Wochenmärkte bieten dem Kunden frische und regionale Produkte, unverpackt und auf kurzem Wege transportiert. Wochenmärkte sind darüber hinaus aber auch soziale Treffpunkte. In Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie ist der Wochenmarkt derzeit nicht zu realisieren, zumal noch nicht einmal klar ist, ob in naher Zukunft die Wochenmärkte überhaupt geöffnet bleiben können“, sagt Schönebeck. Organisatoren planen einen Wochenmarkt mit bis zu zwölf Ständen Da die Planungen für den Wochenmarkt bereits fortgeschritten waren und auch das Bezirksamt Reinickendorf dem Vorhaben sehr offen gegenüber stand, wird der Verein nach der Corona-Pandemie mit den interessierten Händlern einen neuen Anlauf wagen. „Wir planen aktuell mit bis zu zwölf Marktständen, jeweils am Samstagvormittag“, sagt Manuel Antony, Vorsitzender von Unser Heiligensee. Ein möglicher neuer Starttermin wird frühestmöglich bekannt gegeben. Auch wenn noch nicht klar ist, wann der Wochenmarkt das erste Mal stattfinden wird, können sich interessierte Standbetreiber beim Verein melden. Einfach eine Mail schicken an: wochenmarkt@unser-heiligensee-ev.de.