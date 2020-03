Reinickendorf. Wer in den kommenden Tagen und Wochen zum Dominikus-Krankenhaus in Hermsdorf fahren muss, der muss sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Das teilte das Bezirksamt mit.

Das Straßen- und Grünflächenamt in Reinickendorf wird den gesamten Kreisverkehr am Dominikus-Krankenhaus zwischen Kurhausstraße und Bergstraße bis voraussichtlich zum 12. April erneuern. Vorgesehen ist die Fahrbahnflächeninstandsetzung in Asphaltbauweise auf einer Fläche von circa 1000 Quadratmetern. Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte wird gewährleistet, heißt es.

Die Baukosten betragen rund 185.000 Euro und werden aus dem Straßeninstandsetzungsprogramm 2020 der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanziert.