Reinickendorf. Kindern vorlesen, mit Senioren spazieren gehen, bei der Tafel Essen austeilen oder die Freiwillige Feuerwehr unterstützen – diese Aufgaben werden meist von ehrenamtlichen Helfern übernommen. Circa 150 Organisationen in Reinickendorf nutzen diese Hilfe – das zeigt ein Blick in das Buch von Bernd Butkereit, Leiter des Ehrenamtsbüros im Rathaus Reinickendorf. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Es werden händeringend Unterstützer gesucht.

„Besonders für den Besuchsdienst in Krankenhäusern und Seniorenheimen oder für das Vorlesen in Kitas wird permanent gesucht“, weiß Butkereit. Wer mehr Zeit hat, als ein paar Stunden pro Woche, der kann auch alleinerziehende Väter und Mütter unterstützen oder junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung helfen.

„Das sind aber langfristige Patenschaften, in denen über Jahre eine Bindung aufgebaut wird. Da muss man sich wirklich sicher sein, dass man das zeitlich schaffen kann“, sagt der 68-jährige Butkereit. Sonst würde man die Hilfesuchenden enttäuschen. Deshalb suchen die Mitarbeiter des Ehrenamtsbüros auch nach wohnortnahen Stellen.

Die meisten Ehrenamtler in Reinickendorf sind Rentner

Seit 1996 gilt das Büro am Eichborndamm als Bindeglied zwischen Bürgern und Institutionen. Seit knapp fünf Jahren wird es von Bernd Butkereit geleitet. Zehn Ehrenamtler sind es insgesamt, die sich um die Anfragen kümmern und viermal pro Woche auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung stehen. Von den circa 80.000 Menschen, die sich im Bezirk engagieren, „sind knapp 95 Prozent über 60 Jahre alt“, weiß Butkereit.

Aus den Gesprächen erfährt er, dass viele durch die Rente eine neue Aufgabe suchen – wer jahrelang im Büro tätig war, möchte heute eher etwas mit Kindern machen. Deshalb sei es auch schwer, angehende Ehrenamtler für eine Bürotätigkeit zu begeistern.

„Die Jüngeren haben meist weniger Zeit durch Schule, Studium, Arbeit und die eigene Familie“, sagt der Leiter des Ehrenamtsbüros und ergänzt: „Was aber nicht heißt, dass sie sich nicht engagieren. Das dann aber meist im Sportverein, in dem sie selbst aktiv sind.“

Immer häufiger würden Flüchtlinge an die Bürotür klopfen, „weil sie etwas von der Hilfe zurückgeben möchten, die sie einst erhalten haben.“ Im vergangenen Jahr wurden rund 100 Menschen vom Ehrenamtsbüro vermittelt.

Vorlieben werden ermittelt und so das passende Ehrenamt gefunden

Wer gerne helfen möchte, aber noch nicht weiß, in welchem Bereich, der ist im Ehrenamtsbüro am Eichborndamm richtig. „Wir finden wirklich für jeden etwas“, versichert Butkereit. Durch einen Interviewbogen, den jeder ausfüllt, werden die Vorlieben schnell deutlich. „Oftmals wissen die Menschen aber auch gar nicht, was alles möglich ist“, sagt der 68 Jährige, „wenn jemand Gitarre spielt, könnte er beispielsweise in Seniorenheimen mit den älteren Menschen musizieren und singen.“

Im Grunde sei es gleichgültig, was derjenige für eine Tätigkeit ausübe: „Man wird auf jeden Fall glücklicher und erfährt sehr viel Dankbarkeit.“ Butkereit ermutigt die Menschen, sich zu engagieren, denn er merkt, dass es bei vielen Organisationen ohne Ehrenamtler kaum noch funktioniere. Schon ab einem Alter von 14 Jahren kann ein Ehrenamt ausgeübt werden.

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, erhält an den folgenden Tagen eine umfangreiche Beratung im Rathaus Reinickendorf, Eichborndamm 215 (Zimmer 26): Montag, 10-12 Uhr; Dienstag, 14-16 Uhr; Mittwoch, 10-12 Uhr und Donnerstag 10-12 Uhr. Telefonisch ist das Büro erreichbar unter: (030) 90294 5108.

Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement

Im Juni werden wieder Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Bereits zum achten Mal wird auf Initiative von Bezirksstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) der Ehrenpreis an Personen verliehen, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Behinderungen im Bezirk Reinickendorf engagieren.

In diesem Jahr erfolgt die feierliche Vergabe am 13. Juni, am Tag der Bundeswehr und des bezirklichen Tages des Ehrenamtes. Veranstaltungsort ist die Greenwichpromenade am Tegeler See. Die Ehrungen nehmen Bezirksstadtrat Uwe Brockhausen und die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Regina Vollbrecht vor.

Vorschläge für Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmer können von Einzelpersonen, Interessengemeinschaften, Organisationen, Arbeitsgruppen und als Eigenbewerbung eingereicht werden. Voraussetzung ist ein Engagement von mindestens sechs Monaten in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit im Bezirk Reinickendorf.

Bis zum 30. April 2020 können Bewerbungen im Büro der Beauftragten für Menschen mit Behinderung, bevorzugt per E-Mail, eingesendet werden: Regina Vollbrecht, Eichborndamm 215, 13437 Berlin, Tel.: (030) 90294-5007, E-Mail: regina.vollbrecht@reinickendorf.berlin.de oder behindertenbeauftragte@reinickendorf.berlin.de

Die Jury wird wie in den Vorjahren aus Mitgliedern des Beirates für Menschen mit Behinderung von Reinickendorf bestehen. „Mit dem Reinickendorfer Ehrenpreis möchten wir uns bei ehrenamtlich Tätigen bedanken, deren Engagement wesentlich dazu beiträgt, die Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag von Menschen mit Handicap zu stärken. Der bezirkliche Tag des Ehrenamtes ist eine hervorragende Gelegenheit, Danke zu sagen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung“, sagt Bezirksstadtrat Uwe Brockhausen.