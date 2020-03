Reinickendorf. Und wieder haben Eltern und Kinder ein neues Spieleangebot in Reinickendorf mehr: Der Spielplatz an der Waldstraße ist fertig, feierlich eingeweiht von Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) und Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU).

Schön bunt ist er geworden, der Platz in einem Grünstreifen im Ortsteil Reinickendorf. Grüne, blaue, gelbe und rote Holzstelen ragen aus dem Boden und bilden den Rahmen für ein kleines Häuschen und Klettermöglichkeiten. Weiter können sich die Kinder über eine Schaukel und Federwippen freuen – 300.000 Euro hat die Neugestaltung gekostet, finanziert aus dem Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm. „Dieser Spielplatz wurde vergrößert und mit Fitnessgeräten und einer Seilbahn ausgestattet und bietet viel Platz zum Spielen. Ein weiteres Schmuckstück in der inzwischen langen Liste der vom Bezirk modernisierten oder neu geschaffenen Spielplätze“, sagte Frank Balzer. Katrin Schultze-Berndt ergänzt: „Der Spielplatz erstrahlt in tollen Farben und ist eine echte Bereicherung für die Kinder und Anwohner in der Umgebung.“

Anwohner und Schulen werden bei der Spielplatzplanung mit einbezogen

Und die werden sich besonders freuen, schließlich sind deren Wünsche und Bedürfnisse mit in die Planung

Auch eine Seilbahn gibt es jetzt ab der Waldstraße.

Foto: Susanne Kollmann

eingeflossen. Die Verantwortlichen des Bezirks machen es immer so, dass sie im Vorfeld anliegende Schulen, Kindertagesstätten, Kirchengemeinden und Anwohner befragen. Denn so entstehen Spielplätze, die direkt auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmt sind und die gewünschten Nutzungsansprüche erfüllen. Abgesehen von den Wünschen, achtet der Bezirk primär darauf, dass Kinder jeden Alters dort Spielgeräte vorfinden – barrierefreie Erreichbarkeit und ein inklusives Spielangebot sind eine Voraussetzung. So entstehen Lernräume für Jedermann, die dauerhaft zur Bewegung motivieren sollen, um die Motorik, soziale Kompetenz und die (Risiko-) Wahrnehmung zu erlernen.

86 Spielplätze gibt es im Bezirk. Die meisten sind bereits saniert worden. Aktuell stehen die Spielplätze an der Wilkestraße und Eschachstraße in Tegel, am Dianaplatz in Waidmannslust, am Saalmannsteig und an der Amendestraße in Reinickendorf auf der Liste – sie sollen noch in diesem Jahr neu gestaltet und eröffnet werden.

Schäden auf den Spielplätzen werden umgehend beseitigt

Der Fachbereich Gartenbau pflegt, reinigt und unterhält die Spielplätze in Reinickendorf. Alle Flächen und Geräte werden durch einen zertifizierten Spielplatzprüfer begutachtet und entsprechend der gültigen Normen freigegeben. Durch die regelmäßige Kontrolle wird die mangelfreie Funktionsfähigkeit der Spielgeräte gewährleistet. Defekte Spielgeräte werden gesperrt und wieder instandgesetzt oder ersetzt, heißt es aus dem Bezirksamt. Sollte trotzdem etwas nicht in Ordnung sein, sollte das umgehend der Spielplatzunterhaltung mitgeteilt werden unter (030) 90294 3467 oder per Mail an gartenbau@reinickendorf.berlin.de.