Berlin Reinickendorf: Rohbau für das neue Ankunftszentrum ist fertiggestellt

Reinickendorf. Jetzt ist es offiziell: Der Rohbau des neuen Ankunftszentrums auf dem südlichen Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ist fertig. Das wurde mit dem Heben des Richtkranzes in Anwesenheit von Katrin Lompscher (Linke), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Elke Breitenbach (Linke), Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Alexander Straßmeir, Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten und Uwe Brockhausen, Bezirksstadtrat für Gesundheit, Integration und Soziales, gefeiert.

Im Rahmen der Entwicklung des Flughafengebäudes Tempelhof und dessen Freizuges musste im Jahr 2018 ein neuer Standort für das bis dahin im Gebäude eines ehemaligen Hangars untergebrachten Ankunftszentrums für Geflüchtete gefunden werden. Per Senatsbeschluss wurde der Neubau des Ankunftszentrums auf der Fläche der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik beschlossen.

Ankunftszentrum in Reinickendorf ist kein Provisorium mehr

„Mit dem Neubau auf dem Gelände des Ankunftszentrums werden wir eine weitere dauerhafte Unterbringungseinrichtung in Berlin eröffnen. Damit haben wir zum ersten Mal eine verlässliche Unterkunftsstruktur, die auf einzelne Ankunftsprozesse zugeschnitten ist und den Geflüchteten intensive

Feierten das Richtfest: v.li: Uwe Brockhausen (Bezirksstadtrat für Integration Reinickendorf), Hermann-Josef Pohlmann (Abteilungsleiter Hochbau der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen), Elke Breitenbach (Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales), Katrin Lompscher (Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen) und Alexander Straßmeir (Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten).

Foto: Susanne Kollmann

Beratung und Unterstützung anbieten kann“, sagt Elke Breitenbach. Mit dem neuen Gebäude sei das Ankunftszentrum kein Provisorium mehr, wie in den ehemaligen Hangars des Flughafens Tempelhof.

Es sei wichtig, den Menschen, die eine lange und beschwerliche Reise hinter sich hätten, einen Ort zu bieten, an dem sie ankommen und Luft holen können. Das Gelände in Wittenau sei durch die angrenzende Natur ruhig und somit bestens geeignet.

„Mit dem neuen Ankunftszentrum wird in Reinickendorf eine erste Anlaufstelle für Geflüchtete und damit eine im Vergleich zu der Unterbringung in den Hangars in Tempelhof wesentlich bessere Lösung geschaffen“, sagt Uwe Brockhausen.

Auf dem 8.300 Quadratmeter großen Teilgrundstück werden insgesamt fünf Gebäude errichtet. Zwei zweigeschossige Funktionsbauten dienen als Ankunftsgebäude, Ersterfassungseinrichtung und ärztliche Untersuchungsstelle. In drei weiteren drei- bis viergeschossigen Gebäuden, können bis zu 389 neu ankommende Menschen kurzzeitig untergebracht werden – diese Gebäude sind bereits von der Oranienburger Straße aus zu erkennen. Zukünftig soll auch ein Verwaltungsteil des Ankunftszentrums des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten vor Ort sein.

„Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen baut für das Land Berlin auf 19 Grundstücken Modulare Unterkünfte für Geflüchtete (MUF). Die Flexibilität dieser Modularen Unterkünfte konnte jetzt erneut bei der Planung und Errichtung des Ankunftszentrums unter Beweis gestellt werden: Die Typenbauten der MUF 1.0 wurden während einer kurzen Umplanungsphase entsprechend der komplexen Anforderungen an eine Erstaufnahmeeinrichtung umgerüstet und konnten in kürzester Zeit errichtet werden“, sagt Katrin Lompscher.

Im Ankunftszentrum sind Geflüchtete bis zu fünf Tage

Das Ankunftszentrum ist die erste Anlaufstation für Geflüchtete in Berlin. Hier findet neben der medizinischen Erstuntersuchung auch die Erstregistrierung der Asylbegehrenden statt. In der Regel halten sich die Geflüchteten zwischen drei und fünf Tagen in dieser Unterkunft bis zur Antragsstellung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf und werden dann auf Aufnahmeeinrichtungen im Land Berlin oder in andere Bundesländer verteilt.

„Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) kümmert sich jeden Monat um rund 1.000

Lange dauert es nicht mehr, bis die ersten Flüchtlinge untergebracht werden können.

Foto: Susanne Kollmann

Ankommende, die in Berlin Asyl suchen. Etwa 600 davon bleiben in Berlin. Sie werden vom LAF untergebracht, am Anfang im Ankunftszentrum, später in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Sie erhalten Verpflegung, Taschengeld und bekommen über die elektronische Gesundheitskarte Zugang zu medizinischer Versorgung“, erklärt Alexander Straßmeir.

Besonders schutzbedürftige Geflüchtete, wie Schwangere, akut traumatisierte, lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle Menschen und Transgender (LSBTI) sowie Menschen mit Behinderung, erhalten eine besondere Unterstützung durch den Sozialdienst vor Ort in den Unterkünften.

Fertigstellung des Ankunftszentrums für Herbst geplant

Auch wenn nach Angaben von Katrin Lompscher das Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik aufgrund des Denkmal-, Natur- und Artenschutzes sowie des nur 80 Meter entfernten Tunnels der U-Bahnlinie 8 nicht der einfachste Ort für das Bauprojekt sei, so seien alle Beteiligten stolz, dass Projekt voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren realisieren zu können. Die Fertigstellung der Hochbauarbeiten ist für Mai dieses Jahres geplant, die Arbeiten an den Außenanlagen sollen im Herbst abgeschlossen sein.