Schumacher-Quartier in Reinickendorf: Das Problem mit der grünen Fassade

Reinickendorf. Das neue Schumacher-Quartier, das nach der Schließung des Flughafens Tegel unter anderem auf dem Areal entsteht, soll ein Vorzeigeprojekt werden – da sind sich die Beteiligten auf Landesebene einig. Nur, wie genau dieses 48 Hektar große Quartier mit über 5.000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen und den dazugehörigen Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Sportanlagen, Einkaufsmöglichkeiten und viel Grün wirklich aussehen soll, da gibt es einige Uneinigkeiten. Die Projekt Tegel GmbH, die vom Land Berlin mit der Entwicklung beauftragt wurde, hat erste Ergebnisse dem Baukollegium vorgestellt – und die Experten hatten einige Nachfragen.

Die Tegel Projekt GmbH hat einen sehr detaillierten Plan entwickelt. Eine Art Handbuch, dessen Inhalt für jeden verständlich sein soll, wenn es einmal komplett fertig ist. „Alle sollen verstehen, was auf dem Gelände passiert“, sagt Daniel Luchterhandt, einer der Planer. Die Verantwortlichen sehen es vor, klare Regeln in Sachen Gestaltung vorzugeben, gleichzeitig den Architekten aber auch etwas Offenheit bei der Entwicklung zuzulassen. „Wir befinden uns ja in einem Prozess und sind da noch ganz am Anfang“, sagt Luchterhandt.

Schumacher-Quartier soll für Lebendigkeit stehen

Material und Farbe der Gebäude, Gestaltung der Fassaden durch Pflanzen, Sonnenschutz, die Integration von Nistkästen für sämtliche Tierarten, große Fenster, Balkone oder Loggien, Mobilitäts-Hubs und die Nutzung des öffentlichen Raums – die Tegel GmbH hat sich über all diese Punkte Gedanken gemacht. Plastizität ist eines der Stichpunkte. Die soll die Lebendigkeit ausdrücken, für die das Schumacher-Quartier einmal stehen soll.

So liegt es den Planern auch nahe, dass sich die Architekten bei der Bewerbung Gedanken über den Dachabschluss machen sollen. „Die Häuser sollen nicht wie abgeschnitten aussehen“, sagt Luchterhandt. Das Wichtigste sei aber eine eigene, künstlerische Handschrift, die das Quartier ausmacht. Das können an der Hausfassade angebrachte Elemente sein, individuell gestaltete Durchgänge in den Hof, eine publikumsbezogene Nutzung wie eine Werbezone beispielsweise eines Geschäfts im Erdgeschoss oder eine Gestaltung, die sich im gesamten Quartier wiederfindet.

Wohnungsbaugesellschaften, Baugenossenschaften oder Baugemeinschaften können sich an dem Projekt beteiligen und ihre eigenen Ideen anbringen. Damit sich das Quartier aber nicht optisch zu sehr unterscheidet, soll es für einzelne Bauabschnitte eine Jury geben, die dafür sorgt, dass trotz der eigenen Projekte ein Ganzes entsteht.

Unter der Leitung der Senatsbaudirektorin Regula Lüscher beraten sechs unabhängige Experten gemeinsam über das Projekt Schumacher-Quartier, das sich auf 48 Hektar westlich bis an den Kurt-Schumacher-Platz erstreckt, südlich des Kurt-Schumacher-Damms befindet, im Norden reicht es bis an die Sternstraßensiedlung und im Westen bis an den Flughafentunnel. Das Baukollegium begutachtet und berät die ihm vorgelegten Vorhaben im Hinblick auf städtebauliche, architektonische und freiräumliche Qualitäten.

Ein Problem hatten die Mitglieder mit der Fülle der Vorgaben. Ein Vorschlag war beispielsweise, einige Vorgaben zu streichen und dafür ein, zwei Schwerpunkte zu setzen. „So können wir mehr Identität schaffen“, sagt eines der Mitglieder im Baugremium. Was diese Schwerpunkte sein sollen, muss in den kommenden Sitzungen beraten werden.

Tegel Projekt möchte einen Großteil der Fassaden begrünen

Ein großes Augenmerk legt die Tegel Projekt GmbH auf Ökologie. Dafür sollen ein Drittel der Fassaden begrünt werden. Das Ziel lautet: eine langlebige und dauerhafte Begrünung, auch im Winter. Ob es Rankhilfen, Pflanztröge oder konstruktive Elemente werden, könnten die Architekten frei wählen. Hauptsache das Quartier biete ein Jahr nach Bezug einen „grünen Eindruck“, wie es in dem vorläufigen Handbuch heißt. Doch geht das überhaupt?

Nein, meint das Baukollegium. Was in anderen Ländern funktioniere, könne nicht auf den hiesigen Standort übertragen werden. Längst würde in Berlin nicht alles wachsen, schon gar nicht im Winter. Außerdem sei es nach Angaben einer Expertin des Baukollegiums ein trauriges Bild, wenn zwar die Rankhilfen an der Fassade angebracht wären, die Pflanzen so hoch aber niemals wachsen könnten. Auch aufgrund der Sonneneinstrahlung müsse dieser Punkt richtig durchdacht werden.

Das Quartier soll zwar eine starke gestalterische Kraft haben und nachhaltig sein, aber ob das mit viel Grün umgesetzt werden könne, müsse zu einem späteren Zeitpunkt nochmals geklärt werden. Einzelne grüne Akzente an der Fassade sind aber durchaus möglich. Bis der finale Plan steht, werden noch viele Beratungsstunden vergehen. Am Ende steht aber eines fest: Es wird ein Quartier, das auffällt.