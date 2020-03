Spendenaktion in Reinickendorf „Helfern helfen“ geht in die nächste Runde

Reinickendorf. Mit Pfandflaschen etwas Gutes tun – das geht mit der Spendenaktion des Vereins „I love Tegel e.V.“. Einfach das Leergut im Rewe an der Ernststraße in Tegel abgeben und den Pfandbon in eine dafür vorgesehene Box werfen. Und schon unterstützt man Reinickendorfer Hilfsorganisationen. Bei den vergangenen Aktionen konnte der Initiator des Vereins, Felix Schönebeck, bereits Spenden an die DLRG und die Johanniter übergeben. Die nächsten Sammelaktionen stehen auch bereits fest.

„Helfern helfen“ heißt das Motto der gemeinsamen Spendenaktion, die vor gut einem Jahr gestartet wurde. Jeweils halbjährlich wird für eine andere Hilfsorganisation gesammelt. Den Erlös aus dem ersten Halbjahr 2019 in Höhe von 183,55 Euro hatte die DLRG Reinickendorf erhalten. Nun übergab Felix Schönebeck den Erlös des zweiten Halbjahrs 2019 nebst meterlangem Pfandbon an Nick Teschner, den Ortsbeauftragten der Johanniter Nord-West. Insgesamt 214,38 Euro kamen für die Johanniter zusammen. Die nächste Spende geht an das Technische Hilfswerk „Wir wollen die fleißigen Ehrenamtlichen, die im Notfall für uns da sind, mit einer kleinen Spendenaktion unterstützen. Die ehrenamtlichen Mädchen und Jungs sowie Frauen und Männer in den Hilfsorganisationen leisten einen wichtigen Beitrag für die Menschen in Reinickendorf. Ihnen unter die Arme zu greifen ist Ehrensache. Jeder Euro ist hier gut und richtig angelegt“, freut sich Felix Schönebeck. Noch bis zum 30. Juni 2020 wird für das Technische Hilfswerk (THW) in Reinickendorf gesammelt. Danach geht der Erlös, der bis Ende 2020 zusammenkommt, an die Malteser im Bezirk.