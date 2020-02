Reinickendorf. Die Bilder der Rauchsäule und des gewaltigen Feuers werden Axel und Gitta Gericke so schnell nicht mehr vergessen können. Der Landwirt musste im Juli 2019 mit ansehen, wie sieben Pferdeboxen, zwei Lagerhallen, eine Werkstatt und der größte Traktor auf dem Hof in Lübars verbrennen. Die Folgen sind noch heute zu spüren.

Aber trotz des Unglücks schauen er und seine Frau aber nach vorne. Denn heute weiß er: Es hätte viel schlimmer ausgehen können. „Ich erinnere mich noch genau. Ich habe Stroh geholt und war mit dem Trecker auf dem Weg zum Hof“, sagt Axel Gericke. „Anfangs dachte ich noch, es sei ein Misthaufen, der brennt.“

Feuer auf Pferdehof Lübars: Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden

Doch schon nach wenigen Metern wusste er: „Das ist mein Hof.“ Machen konnte der 61-Jährige nichts mehr, zu schnell hat das Feuer erst die eine und dann die andere Lagerhalle am Alten Bernauer Heerweg eingenommen. „Ich konnte zusehen, wie sich das Feuer auf den Dächern ausgebreitet hat, so schnell laufe ich nicht einmal.“

115 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW waren vor Ort, konnten durch das schnelle Eingreifen Schlimmeres verhindern und Pferde in Sicherheit bringen – keines wurde bei dem Brand verletzt. Und das, obwohl etwas Zeit verloren ging, weil die Einsatzkräfte keinen geeigneten Wasseranschluss in unmittelbarer Nähe gefunden haben. Circa Hundert Meter Schlauch mussten verlegt werden zum nächsten Hydranten an der Quickborner Straße. Bis in die Nacht waren Feuerwehr und THW im Einsatz.

Pferdehof aufgebaut, weil sich Gemüseanbau alleine nicht mehr gelohnt hat

Bei einem Rundgang durch Lübars waren Burkard Dregger, CDU-Fraktionsvorsitzender, und Michael Dietmann, CDU-Wahlkreisabgeordneter für das Märkische Viertel und Lübars, auch auf dem Pferdehof der Familie Gericke – um sich über die Auswirkungen des Brand zu informieren, aber auch vor Ort mit einem

Eine Halle gibt es noch, zwei sind vollständig ausgebrannt und mussten abgerissen werden. Jetzt ist dort eine Freifläche.

Foto: Susanne Kollmann

Landwirt über die derzeitige Situation zu sprechen, die Proteste von Tausenden Landwirten auf ihren Traktoren durch Berlin dürfte jeder noch vor Augen haben.

Den Gästen erzählt Gericke, dass er seit 1984 den Hof betreibt, seit 1996 die große Reithalle hat bauen lassen, „weil sich Gemüseanbau alleine nicht mehr gelohnt hat.“ Nun sind immer um die 30 Pferde auf seinem Hof untergebracht. Durch den Brand wurden auch Stallungen beschädigt, die Besitzer von sieben Pferden mussten sich nach einer neuen Unterbringung umsehen.

Auch wenn die Familie durch die Vermietung der Pferdeboxen und den Verkauf von Getreide „über die Runden kommt“, wie Axel Gericke sagt, so könne er sich nicht mehr einfach so umstellen und etwas anderes anbauen und verkaufen.

„Durch die vielen Richtlinien wie Landschaftsschutz und Naturschutz können sich viele Landwirte kaum noch bewegen“, sagt er. Es sei nicht so, dass er nicht wolle, aber auf seinem Boden auf dem 138 Hektar großen Grundstück würde auch nicht alles wachsen. „Man muss sich heutzutage genau überlegen, ob sich das rechnet, was man noch anbaut“, sagt Gericke, der sein Grundstück Hof weiterhin als Pferdehof betreiben wird.

Brandursache auf dem Pferdehof Lübars ist noch immer unklar

Groß beschweren will er sich aber nicht. Wenn er die Fläche sieht, auf der einst die Lagerhallen standen, weiß er, dass er Glück hatte. „Wenn der Wind etwas ander gestanden hätte, dann hätten die Reithalle und wahrscheinlich auch unser Wohnhaus auch in Flammen gestanden“, ahnt er.

Wie es zu diesem verheerenden Feuer gekommen ist, weiß er bis heute nicht. „Defekte elektrische Leitungen können es nicht sein und an eine Brandstiftung glaube ich nicht“, sagt der 61-Jährige. Natürlich seien auch mal fremde Menschen auf dem Hof, aber, um sich nach einer Pferdebox zu erkundigen. „Wir haben mit niemandem Streit.“

Die Lagerhallen wird die Familie nicht ersetzen, auch wenn 1000 Quadratmeter Fläche fehlen. „Ein Neubau wird in die Hunderttausende Euro gehen. Das lohnt sich für uns nicht mehr“, schätzt Axel Gericke – weil keines seiner Kinder den Hof mal übernehmen möchte. Ohne Nachfolger sei so eine Investition unwirtschaftlich. So pendelt er immer die 50 Kilometer zwischen Lübars und Nauen zu seinem zweiten Hof, auf dem er nun Heu und Stroh für die Tiere lagert.