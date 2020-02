Berlin Reinickendorf: Sanierung Oranienburger Straße - Kein Ende vor 2021

Reinickendorf. Es dürfte eines der größten Bauprojekte in Reinickendorf sein: Die Sanierung der Oranienburger Straße. Seit 2017 ist der Bezirk, und mit ihm die Wasserbetriebe, Strom- und Gasanbieter sowie die Telekom an der Baustelle zugange.

Doch wie sagt man: Wenn zu viele Akteure an einem Projekt arbeiten, geht oft etwas schief. So auch hier: Die geplante Fertigstellung 2019 konnte schon nicht eingehalten werden und auch im Sommer 2020 wird die Baustelle nicht fertig.

Oranienburger Straße in Wittenau muss grundlegend erneuert werden

Die Oranienburger Straße im Ortsteil Wittenau muss auf einer Länge von 2,4 Kilometern zwischen der Tessenowstraße und der Wittenauer Straße grundlegend erneuert werden. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Fahrbahnen und Gehwege in beiden Richtungen sowie die durchgängige Herstellung von Radverkehrsanlagen. Die Kosten belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro und werden im Rahmen einer gezielten Zuweisung von der Senatsverwaltung für Finanzen getragen.

Bei der vielbefahrenen Straße könnte man auch von einer Lebensader Reinickendorfs sprechen, schließlich führt diese mitten durch den Bezirk und verbindet die Ortsteile Wittenau und Waidmannslust. Die Oranienburger Straße dient aber auch bei einem Stau auf der A111 als eine Art Umgehungsstraße zwischen den Auf- und Abfahrten Waidmannsluster Damm und Kurt-Schumacher-Platz.

Stadträtin Schultze-Berndt ist verärgert über die Verzögerung

Fragt man die zuständige Baustadträtin, Katrin Schultze-Berndt (CDU), zu dem Thema, kann sie nur noch den Kopf schütteln. Denn es gibt mehr über Probleme als Positives zu berichten. „Die Baumaßnahme

Die Sanierung der Kreuzung Eichborndamm/ Wilhelmsruher Damm ist aufgrund großer Wasserleitungen eine Herausforderung.

Foto: Susanne Kollmann

verärgert mich wirklich sehr“, sagt sie. Bereits zu Beginn des Projektes sei die geplante Fertigstellung in 2019 fragwürdig gewesen. „Die Verkehrslenkung Berlin hat uns seinerzeit die verkehrsrechtlichen Anordnungen nicht geschickt. Wir konnten nicht pünktlich anfangen“, erinnert sich die Baustadträtin.

Das größte Problem sei aber, dass der Bezirk die Straße zwar von Grund auf baut, aber darunter etliche Leitungen lägen. Die Anbieter für Strom, Gas, Wasser und auch die Telekom werden vor der Baumaßnahme gefragt, ob auch sie etwas erneuern müssen.

Wenn ja, werden ihre Planungen in die bezirklichen eingefügt. „Nun stellen wir fest, dass diese Firmen reihenweise sagen, dass die Lage vor Ort anders ist, als es in den Karten notiert war und sie deutlich länger brauchen werden“, sagt Schultze-Berndt.

Beauftragte Firmen brauchen länger für die Instandsetzung als erwartet

Die Bezirksstadträtin kann sich schon vorstellen, dass einige Probleme wirklich nicht vorhersehbar gewesen waren, aber, dass es bei allen Maßnahmen so sein soll, glaubt sie nicht. Sie befürchtet eher, dass die Dokumentation vorab nicht gewissenhaft erbracht wurde.

„Wir sind diejenigen, die die Straße zumachen. Das können wir aber erst tun, wenn alles erledigt ist“, erklärt sie und nennt ein Beispiel: „Normalerweise würde der Straßenbaubetrieb 90 Meter Bordstein an einem Tag bauen. Wenn aber eine Firma sagt, dass sie dort noch zu tun hat, dann ist der Baubetrieb an dieser Stelle unterbrochen. Wir bauen dann trotzdem, dort, wo es möglich ist. Doch anstatt 90 Meter werden dann nur 20 Meter fertig.“

Beispiele für die Verzögerung fallen der Baustadträtin viele ein: So benötigte die Telekom mit der Verlegung einer Leitung anstatt vier Wochen zwölf, die Wasserbetriebe entdeckten während der Arbeiten Grundwasser. Und so etwas passiere ständig. Oft würden längere Baumaßnahmen auch spontan mitgeteilt, was dann dazu führe, dass Termine mit bereits bestellten Firmen für Folgeaufträge verschoben werden

Ein Teil der Oranienburger Straße in Höhe der Tessenowstraße ist bereits fertig.

Foto: Susanne Kollmann

müssten – aufgrund voller Auftragsbücher könnten diese dann aber erst Monate später anrücken.

„Das schiebt die Fertigstellung natürlich um ein Vielfaches nach hinten“, bedauert Schultze-Berndt. Sie versichert, dass ihre Mitarbeiter permanent nach Lösungen suchen und versuchen von den insgesamt zehn Bauabschnitten welche parallel laufen zu lassen, um die verstrichene Zeit wieder aufzuholen.

Vor 2021 wird die Sanierung der Oranienburger Straße nicht abgeschlossen sein

Wenn auch nur ein kleiner Lichtblick, aber fertig ist der Abschnitt Wittenauer Straße bis Göschenplatz und ein Teil des Abschnitts Techowpromenade bis Am Nordgraben. Derzeit werde mit Hochdruck an den Abschnitten Göschenplatz-Wilhelmruher Damm-Techowpromenade und Am Nordgarben bis Tessenowstraße gebaut. Eine große Herausforderung sei nach Angaben Schultze-Berndts die Kreuzung Wilhelmsruher Damm/ Eichborndamm weil dort große Wasserleitungen lägen.

Während der gesamten Zeit sei die Befahrbarkeit der Oranienburger Straße gewährleistet. Maximal die Zugänge einiger Anwohner müssten gesperrt oder das Abbiegen an einigen Stellen verboten werden, ein kompletter Straßenabschnitt würde aber nie gesperrt. „Natürlich würde es schneller gehen, aber das ist bei einer Hauptverkehrsader undenkbar“, sagt Schultze-Berndt.

So wie es derzeit aussieht, wird die Sanierung der Oranienburger Straße in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen. „Wir sind auf jeden Fall im Jahr 2021“, schätzt Schultze-Berndt. Das wiederum liegt aber auch am bevorstehenden Winter. Denn beim Einbau der Straßendecke müsse eben auch die Temperatur stimmen – unter fünf Grad Celsius wird nicht gebaut. Die Zeit von Oktober bis April sei somit eine wackelige Zeit.