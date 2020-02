Im Auguste-Viktoria-Kiez in Reinickendorf-West steht eine neue Metallskulptur. Was diese bewirken soll.

Reinickendorf. Taschentücher, Zigarettenstummel, Papierschnipsel: Viele Menschen werfen gerade diese kleinen Dinge leichtsinnig auf Gehwege oder in Grünanlagen. Einige Ortsteile Reinickendorfs sehen daher etwas verwahrlost aus. In Reinickendorf-West hat der Bezirk nun ein Projekt umgesetzt, um die Menschen in puncto Müll zu sensibilisieren.