Reinickendorf. Ein Teil der Zeltinger Straße wird in diesem Jahr wohl nicht ergrünen. Der Bezirk Reinickendorf teilt mit, dass 19 Linden in den kommenden Tagen gefällt werden müssen.

Als Grund für die Fällungen sei ein Pilzbefall am Stammfuß. Das hat das Straßen- und Grünflächenamt während der jährlichen Kontrolle der Straßenbäume entdeckt. Eine Behandlung sei nicht möglich, da die Standsicherheit nicht gewährleistet werden könne. Eine Fällung sei daher aus Gründen der Verkehrssicherheit unumgänglich, heißt es.

Bis Ende Februar sollen die Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes auf der Zeltinger Straße im Norden Reinickendorfs im Einsatz sein. Für jeden gefällten Baum soll bald ein neuer nachgepflanzt werden.

Anwohner kritisieren Fällungen der Bäume in Reinickendorf

Erst im vergangenen Jahr hatten Anwohner die Fällungen zahlreicher Bäume an der Ernststraße in Tegel, an der Olafstraße in Hermsdorf und auf dem Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik kritisiert. Die Ortsteile würden durch die Kahlschläge unattraktiv werden, beklagten Anwohner und Passanten.

Doch der Bezirk versichert, dass Bäume niemals einfach so, sondern immer wegen eines wichtigen Grundes entfernt würden. So handelte es sich zwischen der Berliner Straße und dem Wendehammer am Ende der Ernststraße um die Vorbereitung einer Baumaßnahme – für Radfahrer wird das Straßenpflaster gegen Asphalt ausgetauscht.

An der Olafstraße mussten vier Linden und ein Ahorn gefällt werden, weil das Wurzelwerk im Bereich der Fahrbahn so ausgeprägt war, dass nach einem Entfernen der Wurzeln durch die Sanierung der Fahrbahn die Standfestigkeit und Statik der Bäume nicht mehr gewährleistet werden konnte.