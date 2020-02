Reinickendorf: Volle Container - Recyclinghof in Heiligensee zu klein

Der BSR-Hof in Heiligensee ist so klein, dass sich der Verkehr bis auf die Straße Am Dachsbau staut. Auch die Container sind schnell voll, mehr können aufgrund der geringen Kapazität aber nicht aufgestellt werden.

Reinickendorf. Täglich fahren Dutzende Autos auf den Betriebshof der Berliner Stadtreinigung (BSR) in Heiligensee, um Elektrogeräte, Möbel oder Gartenabfälle zu entsorgen. Besonders sonnabends staut sich der Verkehr bis auf die Straße Am Dachsbau und verursacht öfter ein kleines Verkehrschaos. Anwohner bringen ihren Unrat deshalb in Schubkarren zu den Containern. Doch dort sollen sie öfter abgewiesen worden sein.