Berlin. Erst Jubel, dann Trauer und jetzt soll es bald wieder bergauf gehen: Es geht um die Sanierung der Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Tegelort, deren Finanzierung erst genehmigt und dann zurückgezogen wurde. Jetzt scheint ein Neubau wieder in Sicht.

Das zumindest lässt die Nachricht des Wahlkreisabgeordneten für Heiligensee, Konradshöhe, Tegelort und Tegel, Stephan Schmidt (CDU), vermuten: Der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat der Übertragung einer Fläche von 485 Quadratmetern Straßenland der an das Feuerwehrgrundstück in Tegelort angrenzenden Almazeile an das „Sondervermögen Immobilien Land Berlin“ (SILB) zugestimmt, heißt es.

Diese Übertragung war nötig für den Neubau, da das jetzige Grundstück für das neue Gebäude zu klein ist. In Tegelort ist ein Bau mit 1200 Quadratmetern Bruttogeschossfläche vorgesehen, der schlicht gestaltet ist.

Denkmalschutz musste überprüft werden

„Ich freue mich, dass wir diese Entscheidung heute im Hauptausschuss einstimmig treffen konnten. Mit der noch ausstehenden Zustimmung des Abgeordnetenhauses sind die notwendigen Voraussetzungen für den Neubau der Feuerwache Tegelort geschaffen. Ich hoffe und erwarte, dass nun auch die Siwana-Mittel umgehend wiedereingestellt werden und der Neubau sobald wie möglich erfolgt“, sagt Schmidt.

Damit bezieht er sich auf die von Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Oktober 2018 bereits zugesicherte Förderung in Höhe von 3,65 Millionen Euro mit Mitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (Siwana).

Der Grund für die ausbleibende Förderung war damals eine noch ausstehende Prüfung, ob auf den Wasserleitungen gebaut werden darf. Ebenso musste der Denkmalschutz geklärt werden. Und das Grundstück war angeblich zu klein.

Jetziges Gebäude in Tegelort ist marode und zu schmal für Fahrzeuge

Der Neubau der Wache scheint nach Angaben der Feuerwehrleute dringend nötig: Das Gebäude, das 1920 gebaut und zuletzt 1974/1975 erweitert wurde, sei „marode“ und unzureichend gedämmt. Zudem sei die Halle für die Fahrzeuge zu schmal und die Decke zu niedrig, wenn man ein- und ausfahre. Das Rangieren und Ein- und Ausklappen der Spiegel koste bei Einsätzen wertvolle Zeit.

Mit Blick auf die Feuerwehrwachen in den anderen Reinickendorfer Ortsteilen, stehen die Einsatzkräfte in Tegelort mit dem sanierungsbedürftigen Gebäude nicht alleine da – das geht aus einer Stellungnahme der Senatsinnenverwaltung hervor.

So müssten die Gebäude der Freiwilligen Feuerwehren in Heiligensee, Lübars und Wittenau ebenfalls erneuert werden. Einzig in Hermsdorf und Tegel sei der Zustand akzeptabel. In Frohnau wird derzeit auch ein Neubau geplant.