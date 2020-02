Die Fußgängerbrücke an der Mühle in Tegel bleibt bis zum Sommer definitiv gesperrt.

Sanierung Brücke an der Mühle in Tegel bleibt weiterhin gesperrt

Berlin. Die Fußgängerbrücke an der Mühle in Tegel, die das Schlossviertel entlang der Gabrielenstraße und den Park hinter der Humboldt-Bibliothek verbindet, wird auch in den kommenden Monaten nicht nutzbar sein. Das ergab eine Anfrage an die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.