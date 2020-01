Reinickendorf. Es ist kalt und dieser Tage auch häufig nass. So wirklich Spaß macht es daher nicht, auf dem Spielplatz zu toben. Damit Kinder das Toben nicht auf die eigene Wohnung beschränken müssen, öffnet der Bezirk bis Ende März jeden Sonntag zwei Sporthallen.

Im vergangenen Jahr hat der Bezirk zum ersten Mal die Halle der Reineke-Fuchs-Grundschule, Foxweg 15, geöffnet. Das war nach Angaben des zuständigen Bezirksstadtrats, Tobias Dollase (parteilos, für CDU), so ein Erfolg, dass das Angebot auch in diesem Winter möglich gemacht wird. Dieses Mal aber nicht nur in der Sporthalle der Reineke-Fuchs-Grundschule, sondern auch in der Halle der Paul-Löbe-Oberschule, Lindauer Allee 23.

Bewegungsmöglichkeit für gesunde Entwicklung

Ausgangspunkt für den Winterspielplatz ist ein Antrag der FDP-Fraktion. „Für uns ist es von besonderer Bedeutung, gerade in der kalten Jahreszeit, Kindern Indoor-Sport und Freizeitmöglichkeiten zu ermöglichen, denn Sport und Bewegung sind immer besser als vor dem Tv oder dem Computer zu sitzen“, sagte die FDP-Fraktionsvorsitzende Mieke Senftleben.

In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr können Kinder mit ihren Eltern unter Aufsicht erfahrener Übungsleiterinnen und Übungsleitern des BFC Alemannia spielen und turnen. „Wir möchten gerne Kindern auch in den Wintermonaten die Möglichkeit geben, sich zu bewegen und Spaß zu haben. Dann tun sie genau das, was sie für eine gesunde Entwicklung brauchen. Es ist immer wichtig, dass sich Kinder frei bewegen können. Ich freue mich, dass der BFC Alemannia das Projekt Winterspielplatz wieder unterstützt“, sagt Tobias Dollase.

Angebot ist kostenfrei

Damit die Kinder am Angebot teilnehmen können, müssen sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Sportschuhe oder Stoppersocken sollten mitgebracht werden. Das Angebot ist kostenfrei, Anmeldungen sind nicht erforderlich.