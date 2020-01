Müll Verwaiste Fahrräder am Straßenrand sollen verschwinden

Berlin. Oft stehen sie wochenlang an Geländern, Fahrradständern oder Bäumen: Demolierte und verwahrloste Fahrräder, die scheinbar niemandem mehr gehören. Einige Politiker möchten, dass sich das zeitnah ändert und machen Vorschläge zur Umsetzung. Denn die Fahrräder verunstalten nach ihrer Meinung vor allem an Verkehrsknotenpunkten das Stadtbild in Reinickendorf und blockieren über eine lange Zeit öffentliche Fahrradabstellanlagen.