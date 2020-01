Reinickendorf. Das Ergebnis dürfte die Initiatoren der Petition „Gegen die Einrichtung des offenen Vollzugs in Berlin Tegel (Sicherungsverwahrung)“ sicherlich freuen und optimistisch stimmen: Online haben diese Aktion bereits 5037 Menschen unterstützt (Stand Freitag). Und die Petition läuft noch eine gute Woche.

Seit bekannt wurde, dass vor den Toren der JVA Tegel die Sicherungsverwahrung ab dem Jahr 2021 untergebracht werden soll, haben sich Anwohner und Politiker formiert, um dieses Vorhaben noch zu verhindern. Um dieses Ziel zu erreichen, schien den Initiatoren die Petition unumgänglich. „Offener Vollzug ist an sich eine gute Sache, um Straftäter auf das Leben außerhalb der Mauern vorzubereiten. Wir reden hier aber nicht über Menschen, die einen Schraubendreher im Baumarkt geklaut haben“, sagt der 32 Jahre alte Familienvater Marian Dix, der die Petition gestartet hat. „Diese Männer sind nicht ohne Grund in Sicherungsverwahrung.“

Anwohner befürchten, dass inhaftierte Männer rückfällig werden

Dix und seine Mitstreiter sehen das Problem darin, dass der Gang außerhalb der Mauern für die Männer zum Alltag wird. Hier säßen Männer seit Jahrzehnten in der JVA Tegel, die ihre Triebe nicht hätten ausleben

Diese Anwohner haben die Petition gestartet und wollen nicht, dass Männer der Sicherungsverwahrung in der JVA Tegel außerhalb der Gefängnismauern untergebracht werden. Von links: Adrian Baumert, Marian Dix, Gunthard Pfeiffer, Anika Dix mit Tochter Milara und Cornelia Dix-Kühn.

Foto: Susanne Kollmann

nen. „Das ist hier einfach der falsche Platz. Im Umkreis sind zwei Grundschulen, fünf Kitas und der Badesee, zu dem im Sommer Tausende Menschen leicht bekleidet laufen“, sagt Marian Dix. Nicht zu vergessen seien die vielen Familien mit kleinen Kindern in den umliegenden Siedlungen.

Auch Gutachten der besten Psychologen würden nichts garantieren. Bei den Sicherungsverwahrten handelt es sich um Straftäter, die zu einer Haftstrafe verurteilt wurden und von denen Fachleute ausgehen, dass von ihnen auch nach der Verbüßung ihrer Strafen eine erhebliche Gefahr ausgeht.

Politiker sammeln Unterschriften für die Petition

Die Reinickendorfer CDU-Abgeordneten Emine Demirbüken-Wegner und Stephan Schmidt haben ihrerseits Unterschriften gesammelt und an die Initiative mehr als 800 Stimmen übergeben. Sie sind klar gegen den vom rot-rot-grünen Senat geplanten offenen Vollzug für sicherungsverwahrte Straftäter am Standort der JVA Tegel. Sie fordern auch, dass im gesamten Bezirk keine weitere Einrichtung des Justizvollzugs angesiedelt wird. Umso mehr hätten sie sich gefreut, dass sich so viele Menschen an der Petition beteiligten.

Anfang Februar werden Unterschriften an das Abgeordnetenhaus übergeben

Fest steht aber, dass es eine derartige Einrichtung laut Gesetz schon seit 2013 geben müsste, bislang ist das aber nicht der Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat die deutsche Praxis der Sicherungsverwahrung für verfassungswidrig erklärt. Danach ging die Zuständigkeit für die Unterbringung auf die Bundesländer über. Jedes Land muss die Unterbringung nun selber regeln. Die Justiz plant nun in dem Gebäude, in dem früher Dienstwohnungen der JVA waren, die Einrichtung von bis zu zehn Plätzen. Das Haus in der Seidelstraße soll Anfang 2021 öffnen.

„Wir haben das Ziel, auf die Agenda zu kommen, damit der Standort und auch das Thema an sich neu geprüft werden“, sagt Marian Dix. Aufgeben werden sie jedenfalls nicht. Sie wollen nicht, dass Berlin und besonders Tegel der Vorreiter in Sachen offener Vollzug für Sicherungsverwahrte wird. Noch bis zum 2. Februar dauert die Petition. Im Anschluss werden die Unterschriften an das Abgeordnetenhaus übergeben. Die Anwohner hoffen, dass die Verantwortlichen ihre Sorgen ernst nehmen und einen anderen Standort suchen.