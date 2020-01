BVG: BerlKönig statt Bus nach Heiligensee und Alt-Tegel

Reinickendorf. Bei all den ständigen Busausfällen und Verspätungen ist das doch mal eine gute Nachricht: Schon bald soll es eine Verbindung zwischen Heiligensee und der Haltestelle Alt-Tegel geben. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Anstatt einer Buslinie wird der BerlKönig BC fahren.

„Hier laufen gerade noch die Abstimmungen mit den beteiligten Partnern und Akteuren, wir gehen von einem Betriebsstart im Frühjahr aus“, sagt ein BVG-Sprecher. Fest steht, dass barrierefreie Kleinbusse eingesetzt werden.

Und so funktioniert’s: Die Fahrten werden per App gebucht. Ein Algorithmus berechnet die genauen Fahrtstrecken zwischen Heiligensee und Alt-Tegel so, dass sich mit minimalen Umwegen möglichst viele Fahrgäste ein Fahrzeug teilen können. Die Kunden holt der BerlKönig BC an virtuellen Haltepunkten nahe dem gewünschten Startort in Heiligensee ab.

Das Ziel U-Bahnhof Alt-Tegel ist bei der BC-Variante hingegen fest definiert. Heißt: Fahrten mit Ein- und Ausstieg innerhalb Heiligensees wird es nicht geben. Die Buchung erfolgt im Voraus über die BerlKönig-App BC. Es gilt der VBB-Tarif (B-Bereich) plus ein Komfortzuschlag je Fahrt in Höhe von 50 Cent.

Mit diesem Angebot möchte die BVG in erster Linie den älteren Bewohnern Heiligensees eine Möglichkeit bieten, aber auch den Pendlern, die dann ihr Auto zu Hause stehen lassen können.