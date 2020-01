Reinickendorf. Wer durch das idyllische Heiligensee im Norden des Bezirks spaziert, würde vermutlich denken, dass dort alles im Reinen ist. Viel Grün und Wasser drumherum und durch die Einfamilienhäuser entsteht ein vorortliches Flair. Doch auch bei vielen der knapp 18.000 Menschen dort drückt der Schuh. Wo genau, das fand Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD) bei einem Bürgerdialog zum Thema Sicherheit und Ordnung heraus.

Um sich ein Bild zu verschaffen, fragte der Ordnungsstadtrat die rund 80 Gäste, wo diese die größten Probleme sehen. Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten: Falschparker, zu schnelles Fahren, Müll und Einbrüche waren die meistgenannten Probleme. Besonders rund um den BSR-Recyclinghof in der Straße Am Dachsbau sei die Verkehrssituation schlimm. „Wieso kann man die Container nicht auf das Tetra Pak-Gelände stellen?“, fragt ein Anwohner.

Das ginge laut Stadtrat Maack nicht, da dieses bebaut würde. Zudem sei er für das Thema Verkehr nicht zuständig. Ob sich die Situation verändert, ist fraglich. Denn aufgrund des Zuschnitts des Recyclinghofes sieht die Berliner Stadtreinigung (BSR) für einen Umbau mit anderer Zufahrtsmöglichkeit kaum Chancen. Die Verkehrslenkung Berlin teilte dazu vor drei Monaten mit, dass man prüfen wolle, was geschehe, wenn man das Abbiegen aus der Ruppiner Chaussee in die Straße Am Dachsbau gänzlich untersage.

Ordnungsamt will öfter in Heiligensee kontrollieren

Was aber in Maacks Zuständigkeit liegt, ist die illegale Müllentsorgung. Daher sicherte er zu, Mitarbeiter des Ordnungsamtes sollten sich in Heiligensee verstärkt um das Problem kümmern. Neben einigen Möbelstücken, die vor den Toren des BSR-Hofes abgelegt würden, gebe es nach Angaben der Anwohner auch Probleme rund um den S-Bahnhof. Maack erwähnte die seit rund drei Monaten bestehende Maßnahme, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch in zivil einzusetzen, um so die Täter auf frischer Tat zu ertappen.

Genauso wolle er es auch mit Hundebesitzern handhaben, die ihre Vierbeiner in Grünanlagen ohne Leine laufen lassen – das sei nämlich untersagt. „Wenn ich jogge, dann kommen mir oft große Hunde ohne Leine entgegen. Ich bin auch schon einmal gebissen geworden“, sagte ein Anwesender.

Was viele Heiligenseer beschäftigt, ist das Thema Einbrüche – einige von ihnen hat es selbst schon getroffen, wie sie sagen. Kein Wunder, gab es in den Jahren 2014/15 eine massive Einbruchswelle. Das teilte der für Heiligensee zuständige Dienstgruppenleiter, H. Bagdahn mit. „In der Zeit haben wir uns bei fast jedem vor Ort vorgestellt und erklärt, wie man sich am besten schützen kann“, erklärt Bagdahn. Durch diese Maßnahme habe die Zahl derEinbrüche rapide abgenommen.

Täter scannen Autoschlüssel durch die Haustür

Was allerdings zugenommen habe, seien Diebstähle und Einbrüche von und in Autos. Im vergangenen Jahr sei es im Oktober und November vermehrt dazu gekommen. Dazu gibt der Dienstgruppenleiter den Anwesenden einen Rat mit auf den Weg: „Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Ride haben, also den Schlüssel nicht mehr direkt zum Öffnen und Starten des Autos brauchen, dann bewahren Sie diesen Zuhause in einer Metallbox auf oder weit entfernt von der Eingangstür.“

Täter könnten die Schlüssel scannen, wenn sie vor der Haustür stünden und so relativ mühelos das Auto öffnen. Ebenso seien Beleuchtung des Hauses und eine gute Nachbarschaft sehr wichtig. Niemand solle sich scheuen, die 110 anzurufen, wenn einem etwas verdächtig vorkomme.

Neue Polizeiwache in Heiligensee kommt nicht

Aus der Menge wird der Wunsch nach einer eigenen Polizeiwache geäußert. Vor vielen Jahren gab es bereits eine an der Ruppiner Chaussee, die wurde aber geschlossen und mit anderen Ortsteilen zusammengelegt. Heute betreut der Abschnitt 11 die Ortsteile Heiligensee, Konradshöhe, Tegel, Borsigwalde sowie den westlichen Teil des Ortsteils Reinickendorf – und somit ein Gebiet von knapp 48 Quadratkilometern.

Stadtrat Maack könnte sich vorstellen, eine Wache zu etablieren, „aber nur mit ausreichendem Personal“. Und das sei derzeit eben nicht vorhanden. Bagdahn versucht den Anwesenden ein wenig die Angst zu nehmen. Heiligensee sei sehr ruhig und auf der sicheren Seite im Vergleich zu anderen Ortsteilen. Daher sei eine Wache derzeit nicht nötig.