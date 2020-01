Berlin. Mit Hinblick auf die wachsende Stadt sind Erweiterungsbauten oder auch neue Gebäude für Schulen und Kitas eines der wichtigsten Themen. Wie Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) mitteilte, hat der Bezirk Reinickendorf die Situation im Blick und daher eine neue Grundschule für Reinickendorf-Ost beim Senat beantragt. Auf die Realisierung wartet der Bezirk jetzt seit sieben Jahren, und ein Beginn der Baumaßnahmen scheint vorerst nicht in Sicht.

„Vier Jahre hat der Senat gebraucht, um die wachsenden Schülerzahlen anzuerkennen. Danach gingen drei Jahre ins Land, um über die Standorteignung für einen Modularen Schulbau zu befinden. Und nun heißt es, dass an dem Standort die Schule in der vorgesehenen Modulbauweise nicht entstehen darf“, kritisierte Dollase.

„Wie sollen wir den Eltern in Reinickendorf-Ost erklären, dass wir ihren Kindern keinen Schulplatz mehr zusichern können?“ Der Stadtrat ist angesichts dieser Situation verzweifelt, denn die Schülerzahlen steigen seit den vergangenen Jahren kontinuierlich. So waren es im Schuljahr 2017/18 13.106 Schüler und im Schuljahr 2018/19 13.265 Schüler.

Modulare Ergänzungsbauten sollen Abhilfe schaffen

„Da Grundschulen grundsätzlich in Wohnortnähe angeboten werden, sieht die Situation in jedem Ortsteil anders aus“, erklärt Dollase. Während es beispielsweise in Frohnau, Hermsdorf, Lübars und Waidmannslust auch in der Zukunft laut Prognose keinen großen Handlungsbedarf geben wird, ist es in anderen Ortsteilen wesentlich schlimmer. Daher sind Modulare Erweiterungsbauten an bereits bestehenden Grundschulen geplant. Weiter soll das Frauen-Beratungszentrums Flotte Lotte im Märkischen Viertel zugunsten einer Grundschule umgesiedelt werden.

In Reinickendorf-Ost können zwar Erweiterungsbauten an bereits bestehenden Grundschulen umgesetzt werden, doch reichen wird das nicht – der Ortsteil braucht dringend eine weitere Grundschule. Gerade dort werden in Zukunft nach Angaben Dollases Plätze für knapp 600 Schüler fehlen. Bereits 2012 hat der Bezirk die Schule samt Sporthalle angemeldet, 2016 wurde der Neubau für 21 Millionen anerkannt, 2019 aufgrund des Denkmalschutzes und des scheinbar zu kleinen Grundstücks aber wieder auf Eis gelegt.

Durch UNESCO-Welterbe bestehen besondere Anforderungen an Baumaßnahmen

Und genau im Denkmalschutz liegt das Problem: Die neue Grundschule soll auf einer Fläche zwischen Aroser Allee, Genfer Straße und Thurgauer Straße entstehen – zumindest hat der Bezirk dieses Areal dem Senat vorgeschlagen, denn eine alternative Fläche gibt es nicht.

Die Fläche liegt allerdings genau in der Pufferzone der Siedlung „Weiße Stadt“, die 2008 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde. Seitdem gelten besondere Anforderungen an Baumaßnahmen. „Neubauten, Umbauten und städtebauliche Planungen in diesem Bereich müssen engmaschig mit den Denkmalbehörden abgestimmt werden, um Beeinträchtigungen der Welterbestätten zu vermeiden“, sagt ein Sprecher der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

Es gelte sowohl die außergewöhnliche und charakteristische städtebauliche Konfiguration als auch die Einzelbauten der Siedlung zu erhalten und in einer sich stetig verdichtenden und wachsenden Stadt wie Berlin vor Beeinträchtigungen des Denkmalwertes zu schützen, heißt es.

Landesdenkmalamt bewertet Entwurf des Schulneubaus kritisch

Für den Schulneubau ist derzeit ein modularer Typenbau vorgesehen. Dieser Entwurf beachtet die besonderen Anforderungen, die in der Pufferzone gelten, jedoch noch nicht ausreichend, so die Begründung des Senats. „Aus diesem Grund bewerten sowohl das Landesdenkmalamt als auch die zuständigen Vertreter von Icomos, die die Aufgaben als Berater-Organisation der Unesco wahrnimmt, die Errichtung des Schulneubaus in Modulbauweise an dieser Stelle kritisch“, sagt der Senatssprecher.

Was aber nicht heiße, dass ein Schulneubau in der Pufferzone nicht ausgeschlossen werde, wenn dies welterbeverträglich geschehe. Daher plädieren Welterbeexperten für einen Standort, bei dem der Neubau nicht ganz so dicht an den Denkmalbestand heranrückt und Sichtbezüge verändert wie in der derzeit vorgesehenen Planung.

Senat befindet sich noch in weiteren Abstimmungen

Außerdem wäre eine nicht-modulare Planung, die durch einen Wettbewerb ermittelt werde, wünschenswert, um eine dem Denkmal angemessene konkrete Lösung zu gewinnen, die sowohl auf die städtebaulichen wie auch auf die gebäudespezifischen Gegebenheiten in Dimension, Lage und Erscheinungsbild reagiert und dennoch dem wachsenden Bedarf an Schulplätzen im Bezirk gerecht werde.

„Die zuständigen Akteure auf Senatsebene befinden sich derzeit in weiteren Abstimmungen, um zügig einen guten Kompromiss, das heißt eine welterbeverträgliche Lösung für den Schulneubau zu finden“, versichert Sprecher.

Bezirk prüft Alternativen wie Container oder Schulbusse

Da es derzeit nicht so aussieht, als wenn ein Schulneubau in den nächsten Jahren realisiert würde, muss sich der Bezirk Alternativen überlegen. Das Problem ist die weite Entfernung für die Grundschulen zu den Grundschulen in den angrenzenden Ortsteilen.

„Deshalb müssen jetzt Maßnahmen geprüft werden wie die Erhöhung der Klassenfrequenzen in den bereits bestehenden Grundschulen, eine temporäre Schulerweiterung durch Container oder den Einsatz eines Schulbusses“, sagt Dollase, „das ist aber nicht das, wovon Grundschüler träumen.“