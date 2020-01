Am Tegeler See entsteht eine Anlage für betreutes Wohnen

Ein Schandfleck weniger: In der Wilkestraße am Tegeler See entstehen 45 Wohnungen für Senioren und ein Café.

Berlin. An der Wilkestraße am Tegeler See wird fleißig gebaut. Dass dem so ist, ist keine Selbstverständlichkeit, denn lange war dort eine Brachfläche. Das seit Jahren leerstehende Hotel samt der Grünanlage war ein Schandfleck für den sonst so gepflegten Bereich rundum den Tegeler See. Jetzt ist klar: Dort wird eine Anlage für betreutes Wohnen entstehen und auch etwas für Anwohner und Passanten.