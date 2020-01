Fit fürs Ehrenamt: Neue Angebote der VHS Reinickendorf

Reinickendorf. Viele Menschen suchen neben dem Beruf oder während der Rente eine Beschäftigung. Es muss aber nicht immer ein bezahlter Zweitjob sein, ein soziales Engagement ist ebenfalls sehr gefragt. „Doch was möchte ich eigentlich machen? Eher mit Kindern oder mit Senioren arbeiten? Und bin ich dafür überhaupt qualifiziert?“ – diese Fragen werden in der neuen Veranstaltungsreihe „Fit fürs Ehrenamt“ in der Volkshochschule geklärt. Ehrenamtlich Aktive und Interessierte, die aktiv werden möchten, können kostenlos an speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Bildungsangebote teilnehmen.

In Kooperation mit dem Ehrenamtsbüro informieren Fachleute in einer Auftaktveranstaltung darüber. Denn oftmals werden die Freiwilligen auch vor Herausforderungen stehen, weil Fähigkeiten und Wissen gefragt sind, die nicht jeder von sich aus mitbringt, sondern die erst geschult und gezielt entwickelt werden müssen. Hier unterstützt nun die Volkshochschule Reinickendorf. Kommunikationstraining für Ehrenamtliche Den Auftakt bildet die Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. Januar, in der VHS, Am Borsigturm 6. Insbesondere Interessierte, die noch nicht ehrenamtlich aktiv sind, können sich bei dieser Gelegenheit ab 17.30 Uhr unverbindlich informieren, Anregungen holen und sich mit erfahrenen Ehrenamtlichen austauschen. Bereits am Samstag, 25. Januar, findet die erste Fortbildung statt: ein Kommunikationstraining für Ehrenamtliche. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus wird im März ein Argumentationstraining gegen Populismus angeboten und nach den Osterferien steht das Online-Portal der Volkshochschulen für Ehrenamtliche in der Integrationsarbeit (www.vhs-ehrenamtsportal.de) auf dem Programm. Anmeldung kann online oder telefonisch erfolgen Die Teilnahme an allen „Fit fürs Ehrenamt in Reinickendorf“-Veranstaltungen ist kostenlos. Um eine Anmeldung wird gebeten: Online ist es auf www.vhs-reinickendorf.de möglich, telefonisch unter 030 90294-4800 (Mo-Fr, jeweils 9 bis 15 Uhr)