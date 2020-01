Werden bald die Straßen an der Landesgrenze gesperrt?

An dieser Stelle auf der Schildower Straße könnten in naher Zukunft Modalfilter stehen in Form von Blumenkübeln stehen.

Reinickendorf. Im Waldseeviertel in Hermsdorf will einfach keine Ruhe einkehren. Seit 20 Jahren fordern Anwohner Maßnahmen, damit weniger Verkehr über die Landesgrenze durch ihre Siedlung rollt. Nach einer Verkehrszählung der Bürgerinitiative fahren mittlerweile sogar noch mehr Fahrzeuge durch die Schildower Straße – die „Hauptstraße“ in dem Wohngebiet. Jetzt haben sich noch einmal die Verantwortlichen des Bezirks im Verkehrsausschuss zusammengesetzt. Und es scheint so, als wenn es in naher Zukunft eine Lösung geben wird.