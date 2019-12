In dem alten Backsteingebäude, in dem einst die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein ansässig war, sind heute Künstler aktiv. Zum Start des Weihnachtsmarktes wird es urig.

Die alte Destillerie in Reinickendorf verwandelt sich ab 6. Dezember in einen Weihnachtsmarkt für Menschen, die Kreatives lieben.

Weihnachtsmarkt Winterdorf bietet Handgefertigtes und Leckeres an 40 Ständen

Reinickendorf. Auf dem Gelände, auf dem sonst Künstler in ihren Ateliers werkeln und Glasbläser Kunstwerke aus zerbrechlichem Material erschaffen, wird es ab Freitag zum ersten Mal weihnachtlich. Die Rede ist von der alten Destillerie in Reinickendorf-Ost in der Nähe des Bahnhofes Schönholz, ein ehemaliges Areal der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.