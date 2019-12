Polizei Berlin: Polizeiwache in Tegel (Reinickendorf) soll sicherer werden

Die Polizeiwache in Tegel-Süd soll umgebaut werden.

Behörde Polizeiwache in Tegel soll sicherer werden

Reinickendorf. Das ehemalige Gebäude der Rheinmetall Borsig AG in der Berliner Straße 35 in Tegel wird mittlerweile nicht mehr als Verwaltungsgebäude, sondern von der Berliner Polizei und dem Bürgeramt Reinickendorf genutzt. Das Gebäude wurde im Jahr 1940 erbaut und steht, wie sämtliche Borsig-Werkanlagen in Tegel, unter Denkmalschutz.