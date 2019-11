Glühwein, handgefertigter Weihnachtsschmuck, Entspannung auf kuscheligen Fellen: Seit dem 25. November haben wieder die Weihnachtsmärkte in Berlin geöffnet. In Reinickendorf finden einige nur an einem Tag statt oder an den Adventswochenenden, andere haben die gesamte Adventszeit geöffnet. Die Berliner Morgenpost stellt fünf Weihnachtsmärkte in Reinickendorf vor, bei denen sich ein Besuch lohnt.

Sternenmarkt Zum dritten Mal wir der Platz vor den Hallen am Borsigturm in ein gemütliches Weihnachtsdorf gestaltet. Und das, wie der Name schon sagt, mit vielen leuchtenden Sternen. Auf dem Sternenmarkt werden wieder Künstler ihr Handwerk präsentieren wie beispielsweise ein Schokoschmuckhersteller. Ebenso werden Glühwein und warme Speisen angeboten. Das Besondere wird aber wieder die kirgisische Jurte. Fellen und Teppichen machen es im Inneren sehr gemütlich. An den Nachmittagen wird eine Märchenerzählerin Geschichten vorlesen. Unter dem Königsbogen, einer wettergeschützten Bühne, finden kleine Konzerte und Auftritte statt, z.B. das regelmäßige Liedersingen für Senioren. Auch Kitas und Schulen sorgen für Unterhaltung. Sternenmarkt: geöffnet 29. November bis 24. Dezember, Montag bis Samstag 11-21 Uhr, Sonntag 13-19 Uhr, Eintritt frei, Hallen am Borsigturm, Am Borsigturm 2 Anfahrt: U-Bahn 6 bis Haltestelle Borsigwerke, Buslinien 133 und N6 bis Haltestelle Veitstraße oder U-Borsigwerke Nordpol-Winterdorf Das Gelände der alten Destillerie, wo einst die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein ansässig war, wird zum ersten Mal in ein weihnachtliches „Nordpol-Winterdorf“ verwandelt. An rund 30 Ständen verkaufen Künstler Selbstgemachtes wie Illustrationen, Schmuck und Mode. Zeitgleich werden ein wechselndes Programm und allerhand Workshops angeboten wie Weinflaschen Upcycling oder wie man Weihnachtsschmuck aus Glas herstellt. Auch ein Einblick in die Ateliers der Künstler wird gewährt, die sich dort niedergelassen haben. Nordpol-Winterdorf: geöffnet 6.– 8. Dezember, 13.– 15. Dezember und 20.– 22. Dezember, Freitag: 16-22 Uhr, Sonnabend und Sonntag: 14-22 Uhr, Provinzstraße 40-44, Eintritt frei, Anfahrt: S-Bahn S1, S25, S26 bis Haltestelle Schönholz, Buslinien 150, 327, N52 bis Haltestelle S Schönholz Adventmarkt Forstamt Tegel Die typischen Weihnachtsmarkt-Angebote wie Glühwein und gebrannt Mandeln werden beim Adventsmarkt im Forstamt Tegel um einige außergewöhnliche Produkte erweitert: Besucher können Feuerholz, frisches Wildfleisch, Wild-Wurstwaren, frisch geräucherten Fisch, Honig, Weihnachtsgrün und Misteln erwerben. Für ein buntes Unterhaltungsprogramm sorgen unter anderem weihnachtliche Blasmusik, Führungen durch den Tegeler Forst und zur Greifvogelstation sowie einige Veranstaltungen speziell für Kinder. Adventmarkt Forstamt Tegel: geöffnet Sonnabend 30. November, 13-18 Uhr, Ruppiner Chaussee 78, Eintritt frei, Anfahrt: Mit den Buslinien 124 oder N24 bis zur Haltestelle Tegelgrund Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt in Frohnau Wer nach einer außergewöhnlichen Geschenkidee sucht, ist auf dem Kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt am Zeltinger Platz in Frohnau richtig. Mehr als 120 ausgewählte Künstler werden ihre Werke zum Kauf anbieten. Darunter unter anderem Malerei, Grafik, Illustration, Papierdesign, Skulpturen, handgefertigte Taschen, Schmuck und allerlei fürs Kinderzimmer aus Holz und Stoff. Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt Frohnau: geöffnet 7. und 8. Dezember, 11-18 Uhr, Zeltinger Platz, Eintritt frei, Anfahrt: S-Bahn S1 Haltestelle Frohnau, Buslinien 125, 220, N20 bis Haltestelle Zeltinger Platz Weihnachtsmarkt im Labsaal Lübars und vor der Dorfkirche Am ersten Adventssonntag öffnet der Labsaal Lübars des Vereins „Natur & Kultur“ seine Türen für einen Weihnachtsmarkt. Neben selbstgefertigten, kunsthandwerklichen Produkten im historischen Labsaal sowie vor der Tür gibt es allerhand zu entdecken. Gleichzeitig findet nur wenige Meter weiter der Weihnachtsmarkt der Evangelischen Kirchengemeinde auf dem Dorfanger statt. Vor der Kirche gibt es an den Ständen Selbstgebasteltes und -gestricktes, Weihnachtsdekoration, süße und deftige Leckereien sowie heiße Getränke. Außerdem singt ein Posaunenchor feierliche Adventslieder. Am Abend stimmen noch Trompetenklänge und stimmen auf Weihnachten ein. Der Erlös geht zum großen Teil an „Brot für die Welt“ und an „Adveniat“. Weihnachtsmärkte Lübars: geöffnet 1. Dezember, 12-18 Uhr, Alt-Lübars 8, Eintritt: frei, Anfahrt: Buslinie 222 bis zur Haltestelle Alt-Lübars