Die Markthalle Tegel wird am 31.12.2019 am jetzigen Standort schließen.

Aufgrund der Bauarbeiten am Tegel-Center kann die Markthalle Tegel nicht weiter am jetzigen Standort betrieben werden.

Reinickendorf. Lothar Gersch erinnert sich gern an die gute alte Zeit. An die Zeit, in der an einem Freitag um die 1200 Menschen zu ihm in den kleinen Lotto-Laden in der alten Markthalle gekommen sind. „Wir hatten hier richtig lange Warteschlangen“, so der Verkäufer. Das war so vor 24 Jahren.