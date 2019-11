Mirai Mens (13) hat in der Kategorie "Herausragendes individuelles Engagement" den Deutschen Lesepreis gewonnen.

Reinickendorf. Mirai Mens hat es sich so gewünscht und jetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen: Die 13-jährige Schülerin hat den Deutschen Lesepreis in der Kategorie „Herausragendes individuelles Engagement“ bekommen.